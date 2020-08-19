Eğitimci yazar Sadık Gültekin, bu akşam saat 18:00'de Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ile canlı yayın gerçekleştirecek. Okulların güvenli açılışıyla ilgili yorumlarını paylaşacak olan Gültekin ve Kulaberoğlu, canlı yayında gelen soruları da cevaplayacak.

Saat 18:00'de Posta.com.tr başlayacak olan yayını Instagram adresimiz üzerinden takip edebilir ve sorularınızı yorum olarak iletebilirsiniz.



