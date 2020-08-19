Okulların güvenli açılışı nasıl sağlanacak? Posta.com.tr canlı yayınında sorular cevap buluyor
31 Ağustos'ta okulların yeniden açılacağı açıklanmıştı. Veliler ve öğrenciler corona virüs salgını nedeniyle endişeli ancak Milli Eğitim Bakanlığı da her türlü önlemin alınacağını bildirdi. Eğitimci yazar Sadık Gültekin, Posta.com.tr Instagram hesabında yapacağı canlı yayınla okulların güvenli açılışıyla ilgili merak edilenleri yanıtlayacak.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 11:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Eğitimci yazar Sadık Gültekin, bu akşam saat 18:00'de Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ile canlı yayın gerçekleştirecek. Okulların güvenli açılışıyla ilgili yorumlarını paylaşacak olan Gültekin ve Kulaberoğlu, canlı yayında gelen soruları da cevaplayacak.
Saat 18:00'de Posta.com.tr başlayacak olan yayını Instagram adresimiz üzerinden takip edebilir ve sorularınızı yorum olarak iletebilirsiniz.
https://www.instagram.com/p/CEBUmqaKPuf/
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN