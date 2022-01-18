Türkiye Okulun çatısında korkutan yangın! Öğrenciler tahliye edildi

Okulun çatısında korkutan yangın! Öğrenciler tahliye edildi

Türkiye

Okulun çatısında korkutan yangın! Öğrenciler tahliye edildi

Aydın'da bir ortaokulun çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

18 Ocak 2022, Salı 15:32 Son Güncelleme:
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Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'ndeki Alemler Ortaokulu'nda kalorifer kazanından çatıya çıkan bacada aşırı ısınma nedeniyle yangın çıktı. 

Alevler kısa sürede büyüyüp çatıya sıçrarken öğretmenler, okulda eğitim gören yaklaşık 100 öğrenciyi tahliye etti. İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay okula gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çatıda zarar neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)

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