Okurken işi de öğren! Kamuda staj fırsatı

Gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini artırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilen bu programla, üniversite öğrencilerine mezun olmadan önce iş deneyimi kazanma fırsatı sağlanmış olacak.

DENEYiM KAZANACAK

Program, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yeni girişimler, küçük ve orta ölçekli işletmelerce (KOBİ) desteklenecek. Bu sayede gençlere, özel sektörün yanı sıra kamu kurum, kuruluşlarını da yakından tanıma imkanı sunulacak ve ekonominin bel kemiği KOBİ ve yeni girişimlerin genç yeteneklere ulaşmasının önü açılacak. Kamu ve özel sektörden gönüllü işverenlerin ‘Senin için Seferbiriz’ teması altında birleştiği Staj Seferbirliği programı için başvurular 22 Şubat’ta başladı. 22 Mart’a kadar süre var.

81 İLDEKİ TÜM ÜNİVERSİTELER

81 ilde tüm üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği programda, şirketler adayların kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak staj teklifi sunacak. Adaylar, aldıkları teklife göre istedikleri kurumda, belirli tarih aralığında yılsonuna kadar staj yapabilecek. Programa üniversitelerin sadece lisans öğrencileri değil önlisans öğrencileri de başvurabilecek.

NE YAPMALI?

Öğrencilerin yasal hakları Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerce yapılacak, staj ücretini ise ilgili kurum ödeyecek. Tüm süreçler, sistem üzerinden takip edilecek. Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Staj Seferbirliği programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve ‘cbiko.gov.tr’ adresinden takip edebilecek. Başvuru için “kariyerkapisi.cbiko.gov.tr” linkindeki yönlendirmeleri izlemek yeterli.

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