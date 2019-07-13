Okuyunca karnınız acıkacak!

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Bir gün kapınız çalacak ve karşınızda Edis’i ya da Büşra Develi’yi siparişinizi getiren kurye olarak bulacaksınız.

Şaka değil, Yemeksepeti’nin yeni fikri! Facebook, Twitter veya Instagram hesaplarından en yaratıcı yemek fotoğrafını ya da videosunu paylaşarak jürinin acıkmasını sağlayan 6 kullanıcı, siparişlerini ‘kurye yıldızlar’ın elinden alacak.

Üstelik kazanan iki kişi 18.250 liralık yıllık yemek fişinin de sahibi olacak. Elinizi çabuk tutun, paylaşımlar 31 Temmuz’a kadar yapılabiliyor.

Nevzat Aydın, Edis ve Büşra Develi ile buluştuk, biraz yemek konuştuk. Afiyet olsun!

Katılım detayları Yemeksepeti’nde.

Nevzat Aydın: BİR OTURUŞTA 38 DİLİM PİZZA YEDİM

En iyi yaptığın yemek nedir?

Hamsili pilav.

En sevdiğin yemek hangisi?

Köfte.

Yanında?

Kola.

Buzdolabını şu an açsam içinde ne bulurum?

Bilumum peynir çeşidi ve pazı kavurma.

Ne kadar sıklıkla mutfağa giriyorsun?

Yılda bir, en fazla iki kere.

Hoşlandığın kişiyle ilk randevuda nasıl bir yemek yersin?

İtalyan mutfağını tercih ederim.

Sen mi yaparsın yoksa dışarıda mı yersin?

Bu riski alamam. Restorana götürürüm.

Hangi restorana?

Da Mario.

En sevdiğin tatlı?

Laz Böreği.

Bir oturuşta en fazla ne kadar yiyebilirsin?

Çok fazla! 38 dilim pizza yemişliğim var.

Bir oturuşta bir kuzu yiyebilir misin?

Kuzunun boyutuna bağlı ama 2-2,5 kilo rahat yerim.

En fazla sipariş ettiğin yemek ne?

Lahmacun ve tatlı. Cam kavanozdaki magnolia’lar bu ara çok popüler. Onlardan çok yiyorum.

Annenin en iyi yaptığı yemek?

Beyaz pilav. Bir de teyzem de o kadar iyi yapabiliyor.

Anneanne öğretmiş demek ki. Evde yemek hazırladığın oluyor mu?

Kahvaltı hazırlıyorum ama yemek çok az.

Sevgilinin yemek yapabilmesi önemli mi?

Önemli ama sevgilimi buna göre seçmem. Yapsa fena olmaz.

Evde parti varsa ne ikram edersin?

Bu ara trüf soslu kaju fıstığına taktım. Ondan kesin ikram ederdim.

Yaz aylarında kurtarıcı yemeğin?

Pazı.

Sen iyi bir et yiyicisin. En iyi eti nerede yedin?

Japonya’da Jumbo Yakiniku’de dünyanın en iyi etini yedim.

Çocukluğunun favori yemeği?

Patates, köfte, pilav.

Akşam en geç kaçta yersin?

En geç 19.00’da yerim. Sabah kahvaltımı da 08.00’de yaparım.

Edis: “SANA YEMEK YAPACAĞIM” DİYEREK ONU EVE ÇAĞIRDIM VE…

En iyi yaptığın yemek nedir?

Yemek yapma konusunda çok iyi değilim ama çok iyi kahvaltı hazırlarım. Bir de en zoru pilav derler ama çok iyi pilav yaparım. Yemek yaptım mı güzel yaparım ama iş yoğunluğu sebebiyle mutfağa çok giremiyorum.

En sevdiğin yemek?

Adana kebap ve lahmacun.

Buzdolabını şu an açsam içinde ne bulurum?

Biraz düşüneyim… Keşke evimde çalışan hanım da benimle röportaja gelseydi. Hahaha. Her şeyi bulabilirsiniz aslında ama genelde soğuk çaylar, meyveler, sebzeler olur. Evde çok yemek yaptırmam, genelde dışarıdan söylerim.

En fazla sipariş ettiğin yemek?

Kebap ve lahmacun. Çin mutfağı da kebap ve lahmacunla yarışıyor.

Nasıl sipariş veriyorsun?

Genelde çok fazla şey istiyorum. Geçen gün Okan Abi (Bayülgen) bize oturmaya gelmişti. “Sana müthiş bir şey yedireceğim” diye diye adama 30 hamburger yedirdim. Tansiyonu yüksek bir şekilde evine döndü. Dört ayrı hamburgerciden ayrı ayrı hamburger çeşitleri söyledim; hangisini beğenirsek onu yeriz diye. Genelde böyle sipariş veriyorum; çok fazla yemek söylüyorum, kalıyor, sonra yiyorum.

Çok yiyor gibi de görünmüyorsun…

Kendimi sürekli dengede tutmaya çalışıyorum. İyi bir yemek yiyicisi olduğum kadar iyi bir yemek sepeti kullanıcısıyım. Tarabya’da otururken muhtar olmuştum. Restoranları başlangıçtan finale kadar sayabilirim. Çok fazla yemek söylerim.

Akşam en son kaçta yemek yersin?

Yalan söylemeyeceğim günün her saati yemek yiyebilen biriyim.

Tek yemekle tüm hayatını geçirmek zorunda olsan…

Hayatıma patates kızartmasıyla devam edebilirim.

Annenin en iyi yaptığı yemek hangisi?

Annem turizmci ama yiyecek içecek uzmanı olarak çalışıyor. Bizde işler restoran gibi işler. Teyzem de gurmedir. Annem domatesli pilavı çok güzel yapar. Beşamel soslu patlıcanı ve patlıcan musakkayı annemin elinden çok severim.

Bir oturuşta en fazla ne kadar yiyebilirsin?

Fast food zincirlerinin hepsinden ikişer paket büyük boy menü yiyebilirim.

Hoşlandığın birine hiç kendi ellerinle yemek hazırladın mı?

Yaaani… Şöyle oldu, “Bu sefer sana kendim yemek yapacağım” diye eve çağırdım. Bir balık restoranından benim hazırladığımı düşüneceği şeyleri sipariş verdim. Mutfağı sanki ben yapmışım gibi biraz dağıttım. Sonra yedik ve inanamadı. Yedikten sonra yalan söylemek istemediğim için gerçeği söyledim.

Ne dedi?

Ne desin, bir şey diyemedi hahaha.

İlk randevuda beğendiğin kişiyi nereye götürürsün?

Lisedeyken hoşlandığım kişiyi bir fast food zincirine götürmüştüm. Hiç unutmuyorum. Şimdi ise Japon ya da Çin mutfağını tercih ederim.

Sevgilinin yemek yapabilmesi önemli mi?

Hayır.

Evde parti varsa arkadaşlarına ne ikram edersin?

Genelde meze… Maç izlemek için toplandığımızda pizza söylemek de çok zevkli oluyor ama doğru konuşayım daha çok lahmacun söylüyoruz!

Partiye bak! Yanında da ayran mı içiyorsunuz?

Evet. Hahaha.

Yaz aylarında kurtarıcı yemeğin hangisi?

Egeli olduğum için otçul yemekler.

Çocukluğunun favori yemeği?

Patates! Patates aşkım farklıdır.

Toksan bile seni en çok ne acıktırır?

Adana kebap! Zaten bana küçücük geliyor, en az iki tane yiyorum. Nerede görsem tadını almak istiyorum. Adana kebabı fıstıklı fıstıksız her türlü yiyebilirim.

Büşra Develi: MUTFAKTA EPEY İYİYİM

En sevdiğin yemek nedir?

En sevdiğim çok şey var! Favorilerim pizza ve karnıyarık, pilav, cacık üçlüsü.

En çok tükettiğin içecek?

Soda.

Buzdolabını şu an açsam içinde ne bulurum?

Bolca peynir.

Mutfakta nasılsın?

Mutfakta epey iyi olduğumu düşünüyorum.

En iyi yaptığın yemek hangisi?

Tüm zeytinyağlıları iyi yaparım.

En sevdiğin tatlı ne?

Dondurmaya asla hayır diyemem.

Bir oturuşta en fazla ne kadar yiyebilirsin?

Bir oturuşta bir büyük pizza yiyebiliyorum.

Akşam en son kaçta yiyorsun?

Akşam 8.00’den sonra yememeye çalışıyorum.

Çocukluğunun favori yemeği neydi?

Çocukken tam bir makarnacıydım hala çok seviyorum.

Dışarıdan en çok sipariş ettiğin yemek?

Pizza.

Annenin en iyi yaptığı yemek?

Şahane köfte yapar.

Yaz aylarında kurtarıcı yemeğin ne?

Yazın karpuz peynir gibi hafif şeyler beni çok kurtarır.



