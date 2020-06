Okyanuslar plastik doldu

Uzaydan bakıldığında mavi görünen yerkürenin ‘Mavi Gezegen’ diye adlandırılmasına ilham olan okyanuslar, daha önce hiç olmadığı kadar büyük tehlike altında. Okyanusları korumaya yönelik adım atılmazsa, 2050’de yerkürenin sularındaki plastik atıkların miktarı balıkları geçebilir. Okyanus ve denizlerin korunması, doğadaki yaşam döngüsünün devamı için hayati önem arz ediyor.

Canlılar tehlike altında

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) göre, okyanusların her kilometrekaresinde ortalama 13 bin parça plastik atık bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre de her yıl ortalama 8 milyon ton plastik, okyanus sularına karışıyor. 2025’e kadar her 3 ton balığa karşılık 1 ton plastik olacağı öngörülüyor. Plastik atıkları yiyen okyanus canlıları da ölüyor.

Türkiye'de denizler plastik ve izmaritin pençesinde

Türkiye’de deniz ve su varlıklarının korunması için geçen yıl başlatılan ‘Sıfır Atık Mavi’ projesi kapsamında yaklaşık 65 bin 250 ton atık toplandı. Türkiye’deki deniz ve kıyılardan en fazla plastik atık ve sigara izmariti çıktı. Proje kapsamında plaj temizliği çalışmaları da daha etkin hale getirildi.

Dünya Okyanuslar Günü

Birleşmiş Milletler, 2009 yılında 8 Haziran'ı 'Dünya Okyanuslar Günü' ilan etti. Bu yılki tema ise ‘Sürdürülebilir Okyanus için Yenilik’ olarak belirlendi.