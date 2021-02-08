Okyanuslardaki kirliliğe dikkat çekmek için su altında evlendiler

Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai’deki sahilde bir çift, okyanuslardaki kirliliğe dikkat çekmek için denizin 20 metre altında evlendi. Hindu geleneklerine göre düzenlenen evlilik töreninde çift geleneksel kıyafetler giydi ve su altında birbirlerine çelenk sundu. Damat Chinnadurai’nin lisanslı dalgıç olduğu, Swetha’nın ise düğüne aylar kala dalış eğitimleri aldığı kaydedildi.

"Okyanuslardaki kirlilik bizi rahatsız ediyor"

Sputnik'te yer alan habere göre, damat Chinnadurai, "Eğitmenimiz Aravind Anna sayesinde 12 yıldır tüplü dalış yapıyorum. Denizin altında evlenmemiz onun fikriydi. Su altında 45 dakika geçirdik. Swetha'ya bir buket ile evlenme teklif ettim, sonra çelenkleri birbirimize verdik ve hemen ardından Thali'yi bağladım. Üzerimize çiçekler yağdırıldı ve sonra su altında birkaç tur attık. Okyanuslardaki kirlilik bizi rahatsız ediyor. Su altında maskeler bulacağımızı bile düşünüyorduk. Bu konuda bir farkındalık yaratmak istedik ve bu nedenle düğünümüzü fırsata çevirdik" dedi.





Bir ilke imza attılar

Gelin Swetha ise "Nasıl dalacağımı bilmiyordum ve başlangıçta bu fikirden çok korkmuştum. Ama üç günlük dersin ardından korkumun üstesinden geldim. İşlerin bu şekilde sonuçlanmasına sevindim" dedi.

Bu evlilik, Hindistan'da su altında gerçekleşen ilk evlilik olarak kayıtlara geçti.







