Olanlar Oldu filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında da seyirciyle buluşuyor. Döndü Hanım’ın oğlunu evlendirmek için elinden geleni yaparken oğlu Zafer hiç beklemediği birine aşık oluyor ve olaylar günden güne karmaşıklaşıyor. Peki, Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? İşte, izleyenleri kahkahaya boğan filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler…

OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren Olanlar Oldu filminin çekimleri son zamanların en çok rağbet gören destinasyonlarından biri olan İzmir Seferihisar’ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ege’de bir kıyı kasabasında yaşayan ve sevimli bir pansiyon işleten Döndü Hanım’ın tek derdi oğlu Zafer’in mürüvvetini bir an önce görmektir. Döndü’ye göre oğlunun yaşı geçmektedir ve kasabanın güzeli Mehtap’tan ayrılmasına rağmen onunla iyi bir çift olma imkanı halâ bulunmaktadır. Yaşlı anne sonunda plan yapar ve arkadaşlarının yardımıyla da hızla planını hayat geçirir.

Döndü’nün oğlu Zafer ise mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşmaktadır. Bir gün kasabaya gelen bir grubu teknesiyle mavi tura çıkarır ve turdaki güzeller güzeli televizyon oyuncusuna gönlünü kaptırır.

OLANLAR OLDU FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ