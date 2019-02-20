Önceki gün galerici Murat Karabova'nın doğum günüydü. Ünlü ismin partisine çok sayıda kişi katıldı. Geceye ise Berkay Şahin ile Ece Erken'in yakınlaşması damga vurdu. Her iki isim de Instagram hesaplarından paylaşım yaparak iddiayı yalanladı.

Ece Erken, Murat Karabova'nın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamayı kendi Instagram hesabından paylaştı.

İşte o açıklama:

Dün gece doğum günüm için bir araya geldiğimiz dostlarıma, öncelikle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım Berkay Şahin ve Ece Erken beni birçok yakın arkadaşım sohbet eşliğinde eğlendik. Var olmayan dedikodular dolaşsa da hepsi hayal ürünüdür. Tüm gece güzel olan eğlencemizi tadında bırakan Berkay Şahin erkenden ayrılmıştıri doğum günü nedeniyle herkes yan yana bir araya gelmiştir. Ece Erken özel arabamızlar evine kadar bırakılmıştır''

Ece Erken'in ardından Berkay da Instastory'den eşi Özlem Ada ile birlikte açıklama yaptı.

BERKAY'IN AÇIKLAMASI:

''Şimdi bir de Ece Erken olayı çıktı. Bir salmıyorsunuz beni rahatça yaşayayım. Bir görüntü varsa çıkartın. En fazla kulak kulağa konuşmuşuzdur. Benim 20 yıllık arkadaşım ve konuşmam gereken konular vardı. İyi ki de onu gördüm, konuştum, çok da iyi oldu. Biz iyiyiz. Biz işimizi gücümüzü yapalım. Haklının acelesi yoktur, haklı bekler. Haksızın acelesi vardır. Bizi bir rahat bırakın. Biz iyiyiz, huzurluyuz.''

İkinci bebeğine hamile olan Özlem Ada Şahin de, "Sizi mutlu edemeyeceğiz maalesef gülüyorum geçiyorum." diyerek eşine destek oldu.

BERKAY ARDA TURAN KAVGASI

3 ay önce Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti.

Arda'nın Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık ettiği iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, futbolcu şarkıcının burnunu kırmıştı. Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti. Olay sonrası hapis istemiyle yargılanan iki isim 29 Ocak'ta hakim karşısına çıktı. Duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti. Dava 19 Haziran 2019'a ertelendi.

ASENA ATALAY BERKAY OLAYI

2013 yılında Sabah Gazetesi muhabirinin yakaladığı olay aylarca magazin basınını meşgul etmişti.

O dönem Caner Erkin ile evli olan Asena Erkin, şarkıcı Berkay ile Akmerkez'deki bebek odasından çıkarken objektiflere yakalanmıştı. iki ismin daha sonra yurt dışındaki samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Eşini aldattığı ileri sürülen Asena Erkin ile Caner Erkin yollarını ayırmıştı.