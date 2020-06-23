Corona virüs salgını sanatçıları da vurdu. Konserleri iptal olan ünlü isimler birer birer maddi zorluk yaşadıklarını açıklamaya başladılar. Bu açıklamalara bazı isimlerden tepki gelirken bazı isimler de destekledi. Pandemi döneminde konserlerin yapılamaması nedeniyle, "Geçinemiyorum, idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var" diyerek isyan eden Demet Akalın'a Bülent Serttaş da destek verdi. Serttaş, “Demet’i haklı buluyorum. Büyük dağların büyük dumanı olur. Hazırlıksız yakalandık. Hepimizin kendine göre sorumlulukları, ödemeleri var. Konserler bir anda iptal oldu.” dedi.

"İnşallah bunu da aşacağız"

Karantina günlerini evinde geçiren türkücü Bülent Serttaş, “Pandemi döneminden sonrasına alışmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da aşacağız” dedi.

Demet Akalın'ın pandemi döneminde yaptığı “geçinemiyorum” açıklaması magazin gündeminde olay yaratmıştı.



