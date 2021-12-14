Türkiye Olaylı gece! Kurşun yağdırdı: Yaralılar var

Olaylı gece! Kurşun yağdırdı: Yaralılar var

Türkiye

Olaylı gece! Kurşun yağdırdı: Yaralılar var

Gaziantep’te alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşının evini basan şahıs, silahla 3 kişiyi yaraladı.

14 Aralık 2021, Salı 00:44 Son Güncelleme:
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Olay, merkez Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde saat 22.00 civarında yaşandı. İddiaya göre, başka bir arkadaşıyla birlikte arkadaşı Murat Y.’nin evine gelen Savaş D. ile Murat Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında silahını çekerek eve giren Savaş D., arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı.

Savaş D.’nin silahından çıkan kurşunlar Resul Y., Murat Y. ile Vildan Y.’ye isabet etti. 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, aileye dehşeti yaşatan Savaş D. olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ersin Arslan ve 25 Aralık Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis Savaş D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

GAZİANTEP (İHA)

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