Olcan Adın, Fenerbahçe'nin galibiyet pozunu ti'ye aldı
Emekli futbolcu Olcan Adın, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a yenildiği maçın ardından bir paylaşım yaptı. Twitter'dan Fenerbahçe'yi ti'ye alan Olcan, sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişmiş ve daha sonra Galatasaray'da da forma giymişti.
13 Aralık 2020, Pazar 10:50 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, evinde aldığı 3-0'lık ağır Malatyaspor mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyor. Aldığı galibiyetlerin ardından teknik direktörü Erol Bulut ve ekibinin soyunma odası fotoğraflarını paylaşan Fenerbahçe, beklenmedik mağlubiyet sonrası haliyle herhangi bir paylaşım yapmadı. Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve uzun yıllar Galatasaray forması giyen Olcan Adın'dan Fenerbahçe'ye gönderme geldi.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın, Twitter'dan "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba" yazdı.
Antrenörlük yapmaya hazırlanan Olcan'ın bu paylaşımı rakip takım taraftarlarından beğeni aldı.
https://twitter.com/Olcanadin/status/1337811594454200322
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