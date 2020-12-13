Fenerbahçe, evinde aldığı 3-0'lık ağır Malatyaspor mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyor. Aldığı galibiyetlerin ardından teknik direktörü Erol Bulut ve ekibinin soyunma odası fotoğraflarını paylaşan Fenerbahçe, beklenmedik mağlubiyet sonrası haliyle herhangi bir paylaşım yapmadı. Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve uzun yıllar Galatasaray forması giyen Olcan Adın'dan Fenerbahçe'ye gönderme geldi.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın, Twitter'dan "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba" yazdı.

Antrenörlük yapmaya hazırlanan Olcan'ın bu paylaşımı rakip takım taraftarlarından beğeni aldı.



