Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan adliyeye sevk edildi
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi Özkan, İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 15:30 Son Güncelleme:
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Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi Özkan, İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.
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