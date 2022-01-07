Türkiye Öldü diyerek yaşayan bebek kefenlenmişti! Acı haber geldi...

Öldü diyerek yaşayan bebek kefenlenmişti! Acı haber geldi...

Türkiye

Öldü diyerek yaşayan bebek kefenlenmişti! Acı haber geldi...

Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen bebek mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı. Günlerce yaşam savaşı veren bebek hayatını kaybetti.

07 Ocak 2022, Cuma 15:47 Son Güncelleme:
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Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert (32), 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.


Bir süre hastanede tedavi gören Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in, 5 aylık bebeği alındı. Hastane, bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek ölüm raporu düzenledi. 5 aylık erkek bebek, kefenlendikten sonra Melek-Hasan Sert çiftine teslim edildi.

İHMAL İDDİASIYLA SAVCILIĞA GİTTİLER

Bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı'na otomobille götüren Hasan Sert (34), yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp, ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sert ailesi, ihmal iddiasıyla savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

Ailesinin hastanede iyi haber beklediği bebek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acılı haberi alan ailesi, cenazeyi teslim almak için hastanenin morguna gitti. Bebek, Herekli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/DHA

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