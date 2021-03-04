Dünya Öldü sanılan adam otopsi sedyesinde canlandı

Öldü sanılan adam otopsi sedyesinde canlandı

Dünya

Öldü sanılan adam otopsi sedyesinde canlandı

Hindistan'da motosiklet kazası geçiren 27 yaşındaki sürücü, öldüğü düşünülerek morga kaldırıldı. Genç adam otopsi yapıldığı sırada sedyede canlandı.

04 Mart 2021, Perşembe 10:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hindistan'ın Mahalingapur kasabasında yaşayan 27 yaşındaki genç adam, motosikletle seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından ağır yaralanan genç adam, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olup solunum cihazına bağlanan adam bir süre sonra doktorlar tarafından öldü denilerek morga kaldırıldı. Adli tıp uzmanlarının otopsi yapmak üzere masaya yatırdığı adam, ekipleri şoka uğrattı. Ardından sedyede önce kıpırdamaya başlayan sonra ise canlanan genç adam, ölü diye yatırıldığı masadan canlı bir şekilde kalktı.

Ülkenin yerel medyasından edinilen bilgiye göre şahsın, hastanenin sorumsuz davranışı sonrası doktorları dava edeceği kaydedildi. Ayrıca 27 yaşındaki genç adamın sağlık durumunun iyileştiği de öğrenildi.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Reform paketi ve Anayasa Mahkemesi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiliz maceraperest kimsenin gidemediği 4 yere ayak bastı