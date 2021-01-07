Doğum Öncesi Öldü sanılan bebek krematoryumda canlandı

Öldü sanılan bebek krematoryumda canlandı

Doğum Öncesi

Öldü sanılan bebek krematoryumda canlandı

Çin'de öldü sanılan bebek geceyi -12 derecede morgda geçirdi. Cuma akşamı inançları gereği yakılmak üzere krematoryuma götürülen bebeğin canlandığı görüldü.

07 Ocak 2021, Perşembe 11:08 Son Güncelleme:
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Yerel medya kaynaklarının aktarımına göre, Pan'an kentindeki bir krematoryumun çalışanlarının cuma akşamı yakmaya hazırlandıkları bebek, birdenbire inlemeye başladı.

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Çalışanların haber vermesi üzerine krematoryuma gelen baba, oğlunu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar, bebeğin bakım altında olduğunu ancak kesin konuşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Babasının sardığı battaniye hayatını kurtardı

Öldüğü zannedilerek morga kaldırılan bebek, prematüre doğdu. 23 gün kuvözde bakılan bebek, Çin yeni yılını evinde geçirmesi için ailesi tarafından hastaneden çıkarıldı, ancak durumu birkaç gün içinde ağırlaştı.

Doktorların bir gün önce ölü ilan ettiği bebek, sıcaklığın —12 santigrat derece olduğu morgda 15 saat bekletilmesinin ardından krematoryuma yollandı. Doktorlar, bebeğin babasının ‘cesedi' iki kalın battaniyeyle sarmasının, morgdan kurtulmasında etkili olduğunu düşünüyor.



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