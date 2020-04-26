Öldüğü iddia edilen Kim Jong-un ile ilgili uydu görüntüleri paylaşıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak Reuters, Kim Jong'un'a ait olduğu düşünülen trenin uydu görüntülerini paylaştı.

İddialar ilk olarak, ülkenin en önemli günlerinden biri olan Kim'in büyükbabasının doğum gününün kutlamasını 15 Nisan'da kaçırması üzerine ortaya çıkmıştı. Güney Kore merkezli gazete Daily NK ise Kim'in 12 Nisan'da bir kardiyovasküler sistem bozukluğu sonucu ameliyata aldığını bildirmişti.

CNN'e konuşan Güney Koreli bir kaynak, ülkenin önde gelen liderlerinin Kim'in sağlık durumu hakkındaki raporlardan çok haberdar olduklarını ancak Daily NK tarafından yayınlanan ayrıntıları bağımsız olarak doğrulayamadıklarını söylemiş ancak bir henüz anormallik görmediklerini, daha fazla bilgi beklediklerini açıklamıştı.

Japon medyası Kim’in bitkisel hayatta olduğunu iddia ederken Hong Kong medyası ise Kuzey Kore liderinin öldüğünü öne sürmüştü.

Bu iddiaların ardından Reuters, Kuzey Kore üzerine araştırmalar yapan Washington merkezli kurumun elindeki uydu görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ait özel bir tren Wonsan'a giderken tespit edildi.

Ancak Kim Jong-un'un Wonsan'da olup olmadığını doğrulayamadı. Raporda, "Trenin varlığı Kuzey Koreli liderin nerede olduğunu kanıtlamıyor veya sağlığı hakkında hiçbir şey belirtmiyor, ancak Kim'in ülkenin doğu kıyısında elit bir bölgede kaldığını bildiren raporları desteklemekte" denildi.

Kuzey Kore'den ise hala resmi bir açıklama gelmedi.

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