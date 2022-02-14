Evlilik aşkı öldürür mü? sorusuna bir garip yanıt verilen Öldür Beni Sevgilim filminde birbirine büyük aşkla bağlanan ancak evliliklerinin 5. Yılında birbirinden sıkılan Okan ve Demet’in ilginç ve komik hikayesi anlatılıyor. Şenol Sönmez’in yönettiği, Murat Dişli’nin yazdığı filmin çekim yerleri ise izleyenleri büyülüyor…

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

5 yıldır evli olan Demet ve Okan, masal gibi başlayan bir aşkın ardından büyük bir heyecanla evlenmişlerdir. Mutlulukları ise veliliğin ardından sıradanlaşmaya başlamış ve zaman geçtikçe birbirlerinden bunalmaya başlamışlardır. Eski heyecanlarını yitiren ve 5 yılın sonunda farklı hayatların hayalini kuran genç çift, evlilik yıl dönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çiftin yaşadıkları hem tehlikeli hem de komik hallere düşerler…

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Murat Boz: Okan

Seda Bakan: Demet

Açelya Topaloğlu

Özgür Emre Yıldırım

Seda Güven

Yosi Mizrahi

Dilşad Şimşek

Ali Yoğurtçuoğlu

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ NEREDE, HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?

Murat Boz ve Seda Bakan’ın başrolü paylaştığı Öldür Beni Sevgilim filminin çekimleri İstanbul ve Muğla olmak üzere iki farklı şehirde gerçekleştirildi.

Filmin Muğla’da geçen bölümlerinin Fethiye Ölüdeniz’de yer alan Perdeue Hotel’de çekildiği öğrenildi.