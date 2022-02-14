Magazin Öldür Beni Sevgilim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim filmi nerede, hangi otelde çekildi?
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Öldür Beni Sevgilim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim filmi nerede, hangi otelde çekildi?

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Öldür Beni Sevgilim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim filmi nerede, hangi otelde çekildi?

Televizyonların sevilen isimleri Murat Boz ile Seda Bakan’ı bir araya getiren Öldür Beni Sevgilim filmi, eğlenceli konusu ile de dikkatleri üzerine çeken yapımlar arasında yer alıyor. Filmi izleyen pek çok kişi ise çekim mekanlarının hayran bırakan güzelliğinden dolayı ‘Öldür Beni Sevgilim nerede, hangi otelde çekildi?’ araştırması yapıyor…

14 Şubat 2022, Pazartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Evlilik aşkı öldürür mü? sorusuna bir garip yanıt verilen Öldür Beni Sevgilim filminde birbirine büyük aşkla bağlanan ancak evliliklerinin 5. Yılında birbirinden sıkılan Okan ve Demet’in ilginç ve komik hikayesi anlatılıyor. Şenol Sönmez’in yönettiği, Murat Dişli’nin yazdığı filmin çekim yerleri ise izleyenleri büyülüyor…

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

5 yıldır evli olan Demet ve Okan, masal gibi başlayan bir aşkın ardından büyük bir heyecanla evlenmişlerdir. Mutlulukları ise veliliğin ardından sıradanlaşmaya başlamış ve zaman geçtikçe birbirlerinden bunalmaya başlamışlardır. Eski heyecanlarını yitiren ve 5 yılın sonunda farklı hayatların hayalini kuran genç çift, evlilik yıl dönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çiftin yaşadıkları hem tehlikeli hem de komik hallere düşerler…

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Murat Boz: Okan
  • Seda Bakan: Demet
  • Açelya Topaloğlu
  • Özgür Emre Yıldırım
  • Seda Güven
  • Yosi Mizrahi
  • Dilşad Şimşek
  • Ali Yoğurtçuoğlu

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ NEREDE, HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?

Murat Boz ve Seda Bakan’ın başrolü paylaştığı Öldür Beni Sevgilim filminin çekimleri İstanbul ve Muğla olmak üzere iki farklı şehirde gerçekleştirildi.

Filmin Muğla’da geçen bölümlerinin Fethiye Ölüdeniz’de yer alan Perdeue Hotel’de çekildiği öğrenildi.

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