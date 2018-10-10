Öldürdü, seçimi kazandı

Soyguncu, annelere silah çekip paralarını istemişti. Ancak anneler arasında izindeki bir polis de vardı. Polis Katia Sastre (42), soyguncuyu öldürmüş ve kahraman ilan edilmişti. Suçla mücadelenin yüzü haline gelen ve kongre üyeliği için aday olan Katia Sastre, seçim kampanyasında soyguncuyu öldürdüğü görüntüleri kullanmıştı.

Sastre, pazar yapılan seçimlerle meclise girdi. Sastre, “O gün onu vurdum, bugün olsa yine aynısını yaparım. Bu kararlılık ve cesaretle suçluların üzerine gitmeye devam edeceğim” dedi.