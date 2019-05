Öldürdüğü kadının cenazesine katılıp, ağlamış Tunceli'nin Hozat ilçesinde, hayvanlarını otlattığı merada tabancayla başından vurulmuş bulunan Sakine Oğuz'u (57) öldürenin, Medet Can A. (21) olduğu belirlendi. Jandarmanın düzenlediği operasyonla Medet Can A., vatani görevinin devamı için Çanakkale'ye gitmek üzereyken, Elazığ Havalimanı'nda yakalandı. Medet Can A.'nın, ifadesinde, Oğuz'un cenaze törenine katılıp, üzüldüğü sanılsın diye ağladığını söylediği öğrenildi.