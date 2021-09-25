Öldüren yastık! 8 bebeğin canını aldı

ABD’de Boppy şirketinin çıkardığı bebek yastıkları korkunç bir felaket doğurdu. Bebeklerin sırtını desteklemesi amacıyla üretilen yastıklar üzerinde uyuyakalan bebekler bir bir ölmeye başladı. Ölen bebek sayısı sekize yükseldi. Minik kurbanların hepsinin ortak noktası boğularak ölmeleriydi. Yetkililer harekete geçti. Yastıklar incelendi.

3.3 MİLYON SATILMIŞTI

Bebeklerin hepsi de yastıkta yüzüstü veya yan pozisyonda uyurken boğulmuştu. Ülke çapında şimdiye kadar 3.3 milyon satılan yastıkların satışı durduruldu, piyasadan toplatılıyor. Aileler üzerinde uyarı ibaresi bulundurmadığı için yastık şirketini suçluyor. Şirket ise ürünlerin uyku yastığı amacı taşımadığını, ailelerin ihmalkarlığı olduğunu söyledi.

ÇOK HIZLI UYUYAKALIYORLAR

Ancak uyku ihtiyacı fazla olan bebekler çok hızlı uyuyakabiliyor ve nefessiz kalınca çok kısa sürede boğulabiliyorlar. O nedenle yastıklar uykuya uygun olmasa bile üretiminde bu bilginin göz ardı edildiği iddia ediliyor. Uzmanlar, bebeklerin yattıkları alanda ‘ekstra battaniye’ dahil gereksiz hiçbir eşyanın bulundurulmamasını öneriyor.