'Öldürmemek için sevişiyordu'

Efsanevi boksör Mike Tyson’ın (55) eski koruması ve şoförü Rudy Gonzalez, şok edici bilgiler paylaştı. Rodriguez, Tyson’ın maçlardan önce çok fazla enerji yüklü olduğunu bu nedenle rakiplerini öldürmekten korktuğu için seks yaparak gevşediğini açıkladı. “Maça çıkmadan önce soyunma odasında veya banyoda sevişirdi” dedi.