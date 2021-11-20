Dünya 'Öldürmemek için sevişiyordu'

'Öldürmemek için sevişiyordu'

Dünya

'Öldürmemek için sevişiyordu'

Mike Tyson’ın eski koruması ve şoförü Rudy Gonzalez, Tyson’la ilgili çok çarpıcı bilgiler paylaştı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Efsanevi boksör Mike Tyson’ın (55) eski koruması ve şoförü Rudy Gonzalez, şok edici bilgiler paylaştı. Rodriguez, Tyson’ın maçlardan önce çok fazla enerji yüklü olduğunu bu nedenle rakiplerini öldürmekten korktuğu için seks yaparak gevşediğini açıkladı. “Maça çıkmadan önce soyunma odasında veya banyoda sevişirdi” dedi.

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