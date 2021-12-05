Türkiye Öldürülen AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi

Öldürülen AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi

Türkiye

Öldürülen AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi toprağa verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven, otopsisinin ardından binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

05 Aralık 2021, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
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Cizre'nin Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta dün akşam saatlerinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybeden AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven'in cenazesi, Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Ulaş köyüne götürüldü. Cenazeyi taşıyan ambulansın köye girişiyle Güven’in akrabaları ağıtlar yaktı, bazı akrabaları ise sinir krizi geçirdi. Köy meydanında kurulan taziye çadırı önünde cenaze namazı kılındı. Güven'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.


Binlerce kişinin katıldığı cenaze törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Kaymakam Mehmet Tunç, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt da katıldı. Vali Pehlivan ve beraberindekiler defin işleminden sonra taziye çadırını ziyaret ederek Cihan Güven ve akrabalarına başsağlığı diledi. 

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Sekvan KÜDEN/DHA

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