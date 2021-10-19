Türkiye Öldürülen liseli Boran'ın cenazesini ailesi teslim aldı

Öldürülen liseli Boran'ın cenazesini ailesi teslim aldı

Türkiye

Öldürülen liseli Boran'ın cenazesini ailesi teslim aldı

Aydın Kuşadası'nda 17 yaşındaki Z. K. okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Z.K.'yı yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

19 Ekim 2021, Salı 14:22 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez okulda bilinmeyen nedenle tartıştı. Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez, şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştı. Burada taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 



İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK

İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Boran Sönmez cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Sönmez'in ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kuşadası Yeni Asri Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Bu arada polis ekipleri, olayın ardından kaçan Z.K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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