Evcil Dostlar Öldürülen sahibinin mezarında çaresizce bekledi

Öldürülen sahibinin mezarında çaresizce bekledi

Evcil Dostlar

Öldürülen sahibinin mezarında çaresizce bekledi

ABD’nin Tennessee eyaletinde James William Warner (22) silahlı saldırıda öldürüldü. Bir siyasetçinin yeğeni olan Warner’ın intikam cinayeti kurbanı olduğu düşünülüyor. Warner’ın cenaze töreninde mezarı üzerine çaresizce kapanan border collie cinsi köpeği, yürekleri burktu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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22 yaşındaki James William 'Will' Warner geçen hafta Batı Nasheville'de ölü bulundu. Aynı sabah, kız arkadaşı Gracie Perryman da başından vurulmuş halde bulundu ve şu anda yoğun bakımda. Will için pazar günü bir cenaze töreni gerçekleşti. Will'in mezarına kapanan köpeğinin fotoğrafları ise yürekleri dağladı. Warner'ın amcası Tennessee Eyaleti temsilcisi Todd Warner olduğu için intikam cinayetine kurban gittiği düşünülüyor.

Polis, davayla ilgili olarak Bedford County yargıcı Charles Rich'in oğlu 25 yaşındaki Samuel Earl Rich'i tutukladı.

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