Öldürülen sahibinin mezarında çaresizce bekledi

22 yaşındaki James William 'Will' Warner geçen hafta Batı Nasheville'de ölü bulundu. Aynı sabah, kız arkadaşı Gracie Perryman da başından vurulmuş halde bulundu ve şu anda yoğun bakımda. Will için pazar günü bir cenaze töreni gerçekleşti. Will'in mezarına kapanan köpeğinin fotoğrafları ise yürekleri dağladı. Warner'ın amcası Tennessee Eyaleti temsilcisi Todd Warner olduğu için intikam cinayetine kurban gittiği düşünülüyor.

Polis, davayla ilgili olarak Bedford County yargıcı Charles Rich'in oğlu 25 yaşındaki Samuel Earl Rich'i tutukladı.