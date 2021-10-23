Öldürülen YouTuber’ın cinayet şüphelisi ölü bulundu

Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada, geçen haftalarda öldürülen, gezi videolarıyla ünlü YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie'nin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Daha önce T. Mabry Carlton Jr. Anı Koruma Alanı ve Myakkahatchee Creed Çevre Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset kalıntıları bulunmuştu.

Açıklamada, "Diş tanımlama kayıtlarının karşılaştırılması, ceset kalıntılarının Brian Laundrie'ye ait olduğunu doğruladı" denildi.

Yapılan aramada, Laundrie'ye ait bir çanta ve bir defterin de dahil olmak üzere bazı kişisel eşyalar da bulundu.

Eylül ayında 23 yaşındaki Laundrie'nin, ölü bulunan 22 yaşındaki Petito'nun öldürülmesinde parmağı olduğu belirtilmişti.

Petito'nun cesedi, 19 Eylül'de Wyoming eyaletinde bulunmuş ve daha sonra polis birimleri, boğularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

FBI, Laundrie'nin ölümüne dair detaylı bir bilgi paylaşmadı.