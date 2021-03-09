Konya'nın Yunak ilçesinde kayıp olarak aranan Hekim Bingöl'ün öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli A.Ş'nin İstanbul'dan Konya'ya gelip cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Polis, Bingöl ile şüpheli Ali Ş.'nin eşinin bir yıl önce İstanbul'da aynı iş yerinde çalıştıkları ve ikili arasında duygusal ilişki iddiasına ulaştı. A.Ş Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Aydınlar köyü yakınlarında Bingöl'ü öldürüp boş araziye cansız bedenini atarak üzerini taşlarla kapattığını itiraf etti.





x





İstanbul'da yaşayan Narin Bingöl, Yunak İlçe Emniyet Amirliğini arayarak ilçede görev yapan eşi Hekim Bingöl'den bir süredir haber alamadığını bildirdi.

Yunak İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Hekim Bingöl'ün Eşme Mahallesi'ndeki evine gitti. Şahsı evde bulamayan ekipler, Yunak Kent Güvenliği Yönetim Merkezi kamera kayıtlarında yaptığı incelemede 5 Mart Cuma akşamı Hekim Bingöl'ün kaldığı evin yakınlarında beyaz bir aracın olduğunu belirledi.

GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

Araçtan inen bir kişinin yaklaşık 20 dakika sonra yanında Hekim Bingöl ile araca binerek Eskişehir-Emirdağ istikametine gittiğini tespit eden ekipler, İstanbul'da yaşayan araç sahibi A.Ş'yi gözaltına aldı.

SORGUDA TİRAF ETTİ

A.Ş. sorgusunda Hekim Bingöl'ü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Aydınlı köyü yakınlarında boğazını keserek öldürdüğünü ve cesedin üzerini taşlarla kapattığını söyledi. Zanlının gösterdiği yerde Hekim Bingöl'ün cesedi bulundu.

YASAK AŞK İDDİASI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler A.Ş'nin eşinin Bingöl ile yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da aynı iş yerinde çalıştığı ve aralarında duygusal bir ilişkinin olduğu iddiası ortaya çıktı.

Askeri personel olduğu öğrenilen şüpheli A.Ş'nin İstanbul Küçükçekmece'deki evinde yapılan aramada 2 tabanca, mermi ve şarjör ele geçirildi.A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

‘BU İLİŞKİ ARTIK RÜYALARIMA GİRİYORDU'

Gözaltına alınan Ali Şentürk, ifadesinde, Hekim Bingöl'ün Yunak'a geldikten sonra da eşiyle görüşmeye devam ettiğini öne sürerken, tabancasını evinde bırakıp, konuşmak için Yunak'a geldiğini iddia etti. Eşine il dışına göreve gittiği yalanını söyleyerek, Yunak'a ulaştığını belirten Şentürk, ''Amacım, eşimle olan ilişkisini konuşup bu işi sonlandırmaktı çünkü bu ilişki, artık rüyalarıma giriyordu. Bu konuyla psikiyatrik olarak destek de aldım ama fazla işe yaramadı. Hekim Bingöl, buraya tayin oldu ama eşimle görüşmeye devam ediyordu. Yunak'a geldim, o da saçını yıkayacağını söyleyip, beni eve davet etti. Bir süre evinde oturduktan sonra arabamla yola çıktık. Eskişehir yolu üzerinde arabada tartışmaya başladık. Aşağı indiğimizde aramızda boğuşma yaşandı. Hekim, araçta bulunan bıçakla bana saldırmaya başladı. Ben de bıçağı alarak kendimi korudum. Bu sırada bıçak, Hekim’in boğazını kesmiş. Hekim, acı içinde bağırıyordu. Her yer kan olmuştu. Bir süre sonra baktığımda yaşamıyordu. Cesedin üzerini moloz ile doldurup olay yerinden ayrılarak İstanbul’a gittim” dedi.







