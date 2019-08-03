﻿﻿İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri geçen günlerde, ünlü isimlerin reklam filmlerinde oynadığı Teff Tohumu zayıflama çaylarının içinde ölümcül kimyasal maddeler olduğunu ortaya çıkardı. Firma sahibi ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi düzenlenen operasyonla yakalanırken 7 TIR dolusu çay ve malzemeye el konuldu. Şüpheliler serbest bırakılırken çaylar hâlâ satışta.

Teff Tohumu çayının yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıllarda içerisinde ‘sibutramin’ maddesi olduğu için yasaklanan ‘FX15’, ‘Meksika Biber Hapı’ gibi ürünlerin de satışı, internet sitelerinde ve aktarda devam ediyor.

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Halk arasında ‘Meksika biber hapı’ olarak bilinen zayıflama hapları, internet sitelerinde, ‘İdeal vücuda sahip olmak artık hayal değil’, ‘Hayalinizdeki kiloya kavuşabilirsiniz’ gibi reklamlarla satılıyor. Tok tutarak zayıflattığı iddiası ile Çin’den ithal edilen ve orijinal adı ‘La Jiao Shou Shen’ olan ürün, 2010 yılında Türkiye’de 3 kişinin ölümüne neden olmuştu.

ECZANEDE YOK, AKTAR SATIYOR

Yasaklı olan zayıflama ürünleri eczanelerde yok. Eczacılar, ocak ayında Sağlık Bakanlığı’nın bu çaylara dair bir yazı gönderip satışının yasaklandığını duyurduğunu anlatıyor. ‘Meksika Biber Hapı’ ve ‘Teff Tohumu Çayı’ aktarlarda ise satılmaya devam ediyor.

9 AY KOMADA KALDI

Batman’da 2015’te internetten aldığı FX15 zayıflama ilacı nedeniyle rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren 17 yaşındaki R.D. kullandığı ilaçlar nedeniyle ölümden dönmüştü. R.D.’nin 9 ay komada kalmasına sebep olan zayıflama hapları hâlâ birçok sitede farklı fiyat aralıklarıyla satılmaya devam ediyor. Ürünün patentini alan ve ürünün Türkiye’ye girmesini sağlayan firma sahibi Hasan Hüseyin Sarı ise ilacın ithalatının 2007’den beri durdurulduğunu belirterek piyasadaki ürünlerin merdiven altı olduğunu söylüyor.

'BİTKİSEL ÜRÜN ÇÖPLÜĞÜ'

Türkiye’nin bitkisel ürün çöplüğüne döndüğünü belirten Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, şunları söyledi: “Yıllardır aynı şeyi savunuyoruz; bu ürünlerin ruhsatlandırılması ve denetimi tamamen Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir. Zaten karşımızda duran tablo, uygulama ve denetim yanlışlıkları yüzünden Türkiye’nin bitkisel ürünler çöplüğüne dönüştüğünü göstermektedir. Bitkisel demek, doğal demek zararsız demek değildir. Etken maddelerin kimyasal olabileceği akıllardan asla çıkarılmamalıdır.”

'HALK SAĞLIĞINA TEHDİT'

Obezite ve Metobolik Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Halil Coşkun da gıda takviyesi adıyla pazarlanmaya çalışılan ürünlerin kullanılmamasının altını çizerek şunları kaydetti:

“Bu ürünlerin hiçbiri kullanılmamalı. Gıda takviyesi adı altında satılsa da içerisinde ne olduğu bilinmiyor. Bu tür ürünlerin sosyal medya üzerinden satılması halk sağlığı açısından büyük risk oluşturmakta. Özellikle bu tür ürünlerin reklamları sabah programlarında yapılıyor bunun önüne geçilmeli. Sağlığınız için bu ürünleri almayın, tüketmeyin. Bu tip ürünlerin ruhsat ve denetimi tamamen Sağlık Bakanlığı’na devredilmeli.”

(Milliyet)