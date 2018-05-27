Ölen dağcı helikopterle alındı

Önceki gün İstanbul’dan gelen 9 kişilik bir dağcı grubu, gece saat 02.00 sıralarında Kavron Yaylasına ulaştı. Daha sonra Kaçkar Zirvesi’ne doğru hareket eden grup hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle tırmanışı iptal etti. Hava şartlarının bugün elverişli olması üzerine 9 kişilik ekipten 5’i tırmanışa geçti ancak son 300 metre kala tırmanışı sonlandırarak aşağıya doğru inmeye başladı. 5 kişilik ekip, ip yardımıyla inerken, Kapıboğazı mevkiinde Mustafa Okan İnceer (41) isimli dağcı, ipin kopması sonucu yuvarlanarak başını taşa vurdu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kamp merkezine haber verildi. Diğer ekipte yer alan doktor arkadaşının olay yerine gelmesiyle birlikte ambulans helikopter istendi. Ancak geçen 4 saatte durumu ağırlaşan İnceer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Olayın haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri, bölgeye karadan ulaşmak için yola çıktı. Ancak yolun uzun olması nedeniyle helikopter beklendi. Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliği'nden talep edilen helikopter gelince İnceer’in cansız bedeni bölgeden çıkartıldı. Helikopteri Rize Limanında AFAD Rize İl Müdürü Şakir karşıladı. Hayatını kaybeden Mustafa Okan İnceer, helikopterden alınarak cenaze aracıyla adli tıpa sevk edildi.

RİZE (İHA)



