Türkiye Ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! En acı tesadüf

Ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! En acı tesadüf

Türkiye

Ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! En acı tesadüf

Aksaray'da torununa bakmak için kızının evine giden Arife Demir yolda kamyonun çarpması ile hayatını kaybetti. Bu sırada diğer çocuğunu okula götüren kızı, kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

01 Aralık 2021, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1869 Sokak’ta meydana geldi. Arife Demir, yakında oturan kızı Pınar Kaya’nın küçük yaştaki çocuğuna bakmak için onun evine doğru yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Arife Demir’e Mustafa S. (42) yönetimindeki 34 KV 5224 plakalı kamyon çarptı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.


Bu sırada çocuklarından birini okula götüren Pınar Kaya, kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Yanındaki kızına sarılıp gözyaşı döken Pınar Kaya'yı polis ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Gözaltına alınan kamyon şoförü Mustafa S., gazetecilere ''Kadın bir anda yola çıktı'' dedi.

Arife Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

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