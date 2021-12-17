Ölen sevdiklerinizle konuşmanız mümkün

ABD’de babasını 2017’de kanserden kaybeden gazeteci James Vlahos, onunla halen konuşabiliyor. Babası John ile bir daha sohbet edemeyeceğini anlayınca harekete geçen Vlahos, bir teknoloji geliştirdi. Babasının hikayelerini aylar boyunca kaydetti. Sonra bunları babasının sesiyle konuşan bir ses robotuna dönüştürdü. ‘Dadbot’ (baba robotu) adını verdiği bu teknoloji büyük ilgi uyandırdı. Bunun üzerine Vlahos, HereAfter isimli bir yapay zeka şirketi kurdu. Amaç; isteyenlerin kaybettikleri yakınlarıyla ses asistanı, telefon veya bir bilgisayar uygulaması üzerinden konuşabilmesi, yasını hafifletmesi.

ABONELİK 49 DOLAR

Uygulamayı, henüz hayattayken bu platform üzerinden sesini yaşayan bir miras olarak bırakmak isteyenler kullanıyor. Uygulamaya kaydolduktan sonra otomatik sohbet robotu ile bir mülakat yapılıyor. “Hatırladığın en eski anı neydi?”, “Eşinle nasıl tanıştın?”, “En gurur duyduğun an neydi?” gibi sorular soruluyor.

İsteyen bu anlara dair fotoğraflar da yükleyebiliyor. Kişinin bu sorulara verdiği yanıtlar kaydediliyor. Hikayeleri kaydetmek ücretsiz. Ancak hesaba erişmek isteyenler yılda 49 dolar ödüyor. Yani ölülerin en azından dijital olarak sesleriyle yaşamasına izin veriliyor.