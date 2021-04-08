Olestra nedir? Hangi yiyeceklerde bulunur?

Paketli hazır gıdalarda bulunan olestra, yüksek yağ içeren ürünlere alternatif olarak üretildi. Olestra, ürünlerin kalori, değerini artırmadan yağ yerine kullanılıyor. Uzmanalar, birçok sağlık sorununa neden olduğu için olestra maddesinden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor. Olestra, yanlışlıkla 1968'de Procter ve F. Mattson ve R. Volpenhein tarafından keşfedildi. 1996 yılında Olestra, önceden hazır yiyecek tüketime hazır atıştırmalıkların yerine, yağların ve yağların yerine kullanılmak üzere Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylandı. 1990'ların sonunda ise, Olestra yan etkiler nedeniyle popülerliğini kaybetti ve büyük ölçüde kullanımı sınırlandırıldı. Ancak Olestra içeren ürünler hala bazı ülkelerdeki marketlerde satılıyor.

OLESTRA HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR?

Temel vitaminlerin emilimini engelleyen olestra, obezite, prostat ve akciper kanseri, karın ağrısı, mide-bağırsak sorunlarına, görme bozukluklarına yol açtığı biliniyor.

OLESTRA HANGİ YİYECEKLERDE VAR?

Olestra, patates cipsi, baharatlı çerezler ve krakerler gibi birçok paketlenmiş hazır gıdada bulunuyor.





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