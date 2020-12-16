Ekonomi Olgu Şengül’den başarılı satışlar için püf noktaları

Olgu Şengül’den başarılı satışlar için püf noktaları

Ekonomi

Olgu Şengül’den başarılı satışlar için püf noktaları

Dijital pazarlama konusunda yönetici olarak çalıştığı firmalarda e-ticaret satışlarını katlanarak büyüten Dijital Pazarlama Uzmanı ve Eğitmen Olgu Şengül, bu konudaki tecrübelerini ve fikirlerini yazdığı '2 Saatte A'dan Z'ye Dijital Pazarlama' isimli kitapta anlattı. Olgu Şengül Türkiye'nin birçok kentinde eğitimler veriyor.

16 Aralık 2020, Çarşamba 21:19 Son Güncelleme:
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İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) lisans eğitimini tamamladıktan sonra İtalya'nın Milano Teknik Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayan Olgu Şengül, Türkiye'ye döndükten sonra dijital pazarlama sektörünün içinde yönetici olarak görev aldı. Yönetici olarak çalıştığı firmalarda, e-ticaret alanındaki satışlarda 20 kata varan artış gösterme başarısını elde etti.

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Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yeni girişimcilere ve yönetici pozisyonunda çalışan yurttaşlara dijital pazarlama üzerine 2 günlük eğitimler veren Olgu Şengül, kurumsallaşmak ve markalaşmak isteyen tüm firmaların bir an önce dijital pazarlamaya geçmeleri gerektiklerini söylüyor.

Eğitimlerinde pazarlamanın temellerinden başlayarak, 'dijital pazarlamadaki büyük resmi', reklam hazırlama tekniklerini anlatan Olgu Şengül, Google, Facebook gibi sosyal mecralarda reklam verirken izlenecek stratejik bakış açılarını da ele alıyor. Birçok işletme sahibi ve yönetici bu eğitimlerden aldıkları birikimle çalıştıkları kurumları yönlendiriyor.

Dijitale dönüşümünü erteleyen firmaların'hata ettiklerini anladıklarını' belirten Olgu Şengül, herkesin dijital pazarlamaya geçmesini tavsiye etti.

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