Olimpiu Morutan ilk kez Romanya Milli Takımı'nın formasını giyecek
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, milli olmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki oyuncu Romanya'nın Almanya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrıldı.
03 Ekim 2021, Pazar 12:46 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Steau Bükreş'ten transfer ettiği Olimpiu Morutan Romanya formasını ilk defa giymeye çok yakın. Almanya deplasmanına gidecek olan Romanya'da Morutan da aday kadroda yer aldı.
Galatasaray'ın bir diğer Rumen oyuncusu Cicaldau ise kadroda yine yer alıyor.
Süper Lig'den Romanya Milli Takımı'na giden diğer oyuncular ise Gaziantep FK'lı Alin Toşça ve Alexandru Maxim.
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