Galatasaray'ın Steau Bükreş'ten transfer ettiği Olimpiu Morutan Romanya formasını ilk defa giymeye çok yakın. Almanya deplasmanına gidecek olan Romanya'da Morutan da aday kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın bir diğer Rumen oyuncusu Cicaldau ise kadroda yine yer alıyor.

Süper Lig'den Romanya Milli Takımı'na giden diğer oyuncular ise Gaziantep FK'lı Alin Toşça ve Alexandru Maxim.