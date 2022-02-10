Erzurum'dan ayrılırken, 'Kahraman olmak için Pekin'e gidiyorum' diyen Furkan Akar, sözünde durdu ve memleketine kahraman olarak döndü. Kısa kulvar sürat pateni branşında olimpiyat kotası alan ilk Türk olan Furkan Akar, Pekin'de elde ettiği olimpiyat 6'ncılığıyla adeta 'Kahraman' oldu. Tarihte bu branşta kota almayı başaran ilk sporcu olan Furkan Akar, cumartesi günü kariyerinin ilk olimpiyat yarışına çıktı. Erkekler 1000m eleme serisini 2'nci sırada bitiren Milli sporcu, çeyrek finale çıkmayı hak kazandı. Erzurumlu sporcu, önce yarı final biletini almak için 3'üncü seride piste çıktı.

Furkan, yarış sırasında ilk 2'ye girmek için birkaç atak yapsa da rakiplerini geçemedi. Yarışın son turuna girilirken, inanılmaz bir olay yaşandı ve Akar'ın önünde yer alan 3 sporcu birbirine çarpıp düştü. Akar finiş çizgisini 1:25.490'luk derecesiyle geçip serisini 1'inci bitirdi ve yarı finale yükseldi. Furkan Akar, dünya rekortmeni Güney Koreli Hwang'ın penaltı alarak elendiği yarı final serisini 1.27.102'lik dereceyle 3'üncü sırada bitirdi ve 8 isim arasına adını yazdırmayı garantileyerek Final B'de mücadele etme hakkı kazandı.

Final B'yi 2'nci sırada bitiren Furkan Akar, Final A yarışında Macar sporcu Sandor Shaolin Liu'yu şampiyonluktan eden sarı kartı görmesiyle bir sıra yükseldi ve olimpiyat 6ncısı olarak tarihe geçti.

BÜYÜK COŞKU İLE KARŞILANDI

Çin'den saat 20.00'da dönen Furkan Akar, Erzurum Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Ailesi ve sevenlerine sarılarak duygulu anlar yaşayan Furkan Akar, kahraman olarak dönmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Kendisini destekleyen herkese teşekkürlerini ileten Akar, "Dünya tarihinde ilk defa Pekin'den güzel bir sonuçla döndüm. Mutluyum, gururluyum.

Emeği geçen, destek veren tüm Türkiye'ye, Spor Bakanlığı'na, Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü Birdal beye, antrenörüm Artur Sultangaliyev'e, fizyoterapistim Gökhan beye, Federasyon Başkanım Gökhan Özdemir, tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim desteklerinden ve dualarından ötürü. Gerçekten beni çok mutlu ettiler. Yarışlara geçmeden önce destek mesajları, destek videoları aldım çok fazla bunlar beni çok mutlu etti. Güzel bir sonuçla tarih yazdım, memleketime geri döndüm çok mutluyum.

Gençlerin idolü olmak ayrı gurur verici bir şey. Küçük yaştakiler bana mesaj atıyorlar bazen. Bunlar da çok mutlu ediyor beni. Bir an şaşırmıştım evet ama biliyordum ki bu shottrack son yarım tura kadar ne olacağı belli olmuyor. Yarıştan önce de Artur hocamla taktik belirleyip taktiğimizi uyguladık, arkada rahat bekledik. 2026'da tabi ki madalya için koşacağız. Önümde de dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları var. Onlarda da hedefim Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmak. Hobi olarak başlamıştım ama bu sporda yetenekli olduğumu görünce milli takıma seçildim. Yani artık bu işte yoğunlaşacağımı bu iş için ciddi olacağımı anlamıştım" diye konuştu.

Çocuklarını karşılaşma için havalimanına gelen anne Birgül Akar ve baba Yavuz Akar, büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdiler. Furkan ile gurur duyduklarını belirten anne Akar, "İnşallah 2026 olimpiyatlarında altın madalya ile ülkemize gelecek" dedi.

Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)



