Oliver Jeffers’ı Türkçe okumak

Yıllardır beklediğimiz an nihayet geldi! Pek çok açıdan kötü geçen koskoca bir yılın sonunda duyduğumuz en iyi haberlerden biriydi Oliver Jeffers’ı Türkçe okuyacağımızı öğrenmek. Can Çocuk’un yayımladığı iki kitapla birlikte, kitaplıklarımızdaki İngilizce kopyaların yanına artık çevirileri de koyacağımız için pek mutluyuz. “Kayboldu Bulundu” ve “Uçtu Uçamadı” başlıklarını taşıyan kitaplar birbirinin devamı olarak yayımlansa da, aslında ayrı ayrı da okunabilecek bağımsız iki öyküyü anlatıyor.

Bir çocukla bir penguenin dostluğuna yakından baktığımız kitaplar, kısacık ve kalbimize taht kuran metinleri ve enfes çizimleriyle, Türkçe okuyup yazabilen birçok çocuğa ulaşacak, ne mutlu! Jeffers’ın kitaplarının Türkçeye çevrilmesi kadar güzel olan bir şey daha varsa, o da çevirilerin Celal Üster’e ait olması. Dilerim, Jeffers’ın tüm kitaplarının çevirileri kitaplıklarımızda yerini alır. 3 yaş ve üzeri için…

Kayboldu Bulundu

Yazan ve Resimleyen: Oliver Jeffers

Çeviren: Celâl Üster

Can Çocuk

32 sayfa

Uçtu Uçamadı

Yazan ve Resimleyen: Oliver Jeffers

Çeviren: Celâl Üster

Can Çocuk

40 sayfa

Hoş geldin Pina!

Elif Yemenici’nin kitaplarını en başından beri takip eden biri olarak, ilk kez bir çalışmasından bu kadar etkilendiğimi gizlemeyeceğim. Belki bazılarının karanlık bulacağı belki de pek çok okurun alışkın olmadığı türden bir atmosfer yaratan Yemenici’nin, bu çalışmasıyla standartları epey zorladığını ve uluslararası düzeyde bir iş çıkardığını söylemeliyim.

Kedisi Pina’dan ilham alarak yarattığı kaygılı, çekingen Pina karakteriyle, evinden mecbur olmadıkça çıkmayan takıntılı bir içedönük portresi çiziyor yazar. Aslında neredeyse agorafobik bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Peter Pan’den Dr. Caligari’nin Muayenehanesi’ne uzanan çağrışımlarıyla bana tanıdık duygular yaşatan ve sanatın farklı dallarına dokunarak sarsıcı etkisini derinleştiren kitap, Yemenici’nin kendi yaptığı maketlerin ve illüstrasyonların bir araya gelmesiyle oluşmuş.

Karanlık evinden çıkmak isteyen ama bunu bir türlü başaramayan Pina’nın cesaretini toplayıp dışarı çıkmaya karar vermesi, sonra bir daha karar vermesi ve nihayet çıkmayı başarmasıyla karanlıklar ve yağmur sonrası içimize güneş de doğuyor. Baskı kalitesinin çok iyi olduğunun altını çizerek 3 yaş ve üzeri bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. O esnada, bir ay çileği çayı ya da kuş eriği alır mıydınız?

Pina

Yazan ve Resimleyen: Elif Yemenici

Redhouse Kidz

60 sayfa

GÖZDEN KAÇMASIN

Bizon Raymon

Lou Beauchesne

Resimleyen: Kate Chappell

Çeviri: Olcay M. Ünal

Çınar

56 sayfa

Koca Raymon, kocaman ve güçlü bir kitap kahramanı olmanın ötesinde Çınar’ın da en yakın arkadaşı. Çünkü onun en sevdiği kitabın kahramanı. Aksilik bu ya, bir gün yolları ayrılıyor bu iki dostun. Raymon uzun yıllar Çınar’ın yolunu gözlüyor. Ama eğer birini gerçekten seviyorsanız, bir gün ona mutlaka kavuşursunuz… Dostluk hakkında şahane bir öykü gibi görünse de, okuduğunuzda kütüphaneleri ve kornişonları da ne kadar çok sevdiğinizi fark edeceksiniz. 7 yaş ve üzeri için…

Hayvanlardan Çocuklara Mektuplar

Çilek Çelikler

Resimleyen: Fatma Karaoğlan

Altın Kitaplar

70 sayfa

Çilek Çelikler’in kaleme aldığı iki kitaplık bu seri, her şeyden önce hayvan hakları meselesini önemseyen yazarların varlığını hatırlatıyor ve iyi hissettiriyor. Çocukların gelecekte bu konuda duyarlı bireyler olmasını istiyorsak, bu konuda yapmamız gereken çok şey var. Bunun en güzel araçlarından biri de elbette çocuk kitapları. Birçok hayvanın ağzından yazılan mektuplara yer veren çalışma, hayvanların temel yaşam haklarının altını çiziyor. 8 yaş ve üzeri için…

Çok Kabasın-Çok Bencilsin

Clare Helen Welsh

Resimleyen: Oliver Tallec

Çeviri: Elif Hazal Çök

Martı Çocuk

32 sayfa

Nokta ile arkadaşı Ördek'in kabalık ve bencillik hakkında anlatmak istedikleri bir şeyler var. Aslında anlatmıyor yaşıyorlar, deniyorlar ve başarıyorlar. Neyi mi? Tabii ki aralarındaki sorunu çözmeyi! Yetişkinler karışmadığı sürece çocukların sorunlarını kendi aralarında halledebileceğinin altını çizen, aynı zamanda bencillik ve kabalık hallerine değinen iki kitabın çizimleri çok sevdiğimiz Tallec’a ait. 3 yaş ve üzeri için…

Yırtık Pırtık Pabuçların Esrarı

Jackie Morris

Resimleyen: Ehsan Abdollahi

Çeviri: Esra Özilhan Çiftçi

Arden

40 sayfa

Grimm Kardeşler’in “12 Dans Eden Prenses” masalına yeni bir yorum katan Jackie Morris, aşka bambaşka bir açıdan yaklaşıyor. Her gece on iki prenses uykuya çekiliyor ve yatak odasının kapıları dışarıdan kilitleniyor. Fakat Kral, her sabah uyandığında prenseslerin yatağının altındaki pabuçları yırtık pırtık buluyor. Bu pabuçların sırrı ne olabilir? Masalın orijinalini ve kitabı arka arkaya okumanızı tavsiye ederim. Ehsan Abdollahi'nin etkileyici çizimleriyle büyüleyen kitap, 5 yaş ve üzeri için…