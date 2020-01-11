Öllüğün körü tarifi: Öllüğün körü nasıl yapılır?
İsmi hiç bilindik olmasa da lezzeti aslında bir çok kişi tarafından bilinen bir yemek türüdür. Yapımı oldukça pratik olan öllüğün körü tarifi arıyorsanız ve öllüğün körü nasıl yapılır merak ediyorsanız "öllüğün körü tarifi, öllüğün körü nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
İçerisinde kıyma, peynir, tereyağı ve ceviz gibi bir çok besin barındıran öllüğün körü tarifi oldukça lezzetli ve pratik bir tariftir. Sevdiklerinizle bu nefis lezzeti paylaşma istiyorsanız ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız "öllüğün körü tarifi, öllüğün körü nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Öllüğün körü tarifi
Öllüğün körü malzemeleri
- 2 kilogram erişte
- 4 çorba kaşığı tereyağ
- 250 gram kıyma (isteğe bağlı peynirle de yapılabilir)
- 250 gram ceviz (isteğe bağlı)
- Tuz
Öllüğün körü yapılışı
Erişte kaynayan suya atılıp pişirilir ve kevgirde süzülür. Tepsiye cevizle birlikte kavrulmuş kıyma yayılır, üzerine süzülmüş erişteler konularak yağlanıp fırında pişirilir. Ters çevrilerek kare porsiyonlara bölünüp servis yapılır.
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