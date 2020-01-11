Öllüğün körü tarifi: Öllüğün körü nasıl yapılır? İsmi hiç bilindik olmasa da lezzeti aslında bir çok kişi tarafından bilinen bir yemek türüdür. Yapımı oldukça pratik olan öllüğün körü tarifi arıyorsanız ve öllüğün körü nasıl yapılır merak ediyorsanız "öllüğün körü tarifi, öllüğün körü nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.