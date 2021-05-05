Bunun en büyük nedeni sadece bir yılda bilgisayar fiyatlarının en az iki kat artması. Hal böyle olunca alımlarını erteleyen milyonlarca vatandaş, en azından bir süreliğine işlerini telefonlarından halletmeyi tercih etti. Çevrimiçi toplantılar, müşteri ilişkileri, mail kontrolleri, yazılı teklifler, siparişler, finansal işlemler ve alışveriş gibi günlük rutin işleyişin kusursuzca yapılabildiği telefonlar, aslında ufak dokunuşlara çok zor dediğimiz işleri bile gerçekleştirebiliyor.

NEREDE OLURSANIZ...

Örneğin her an ihtiyacımız olabilen video montaj, 3 boyutlu tasarım, fotoğraf kolajı, veri aktarımı, dosya kurtarma, dijital çizim gibi sadece bilgisayarda yapılabileceğini sandığınız yüzlerce program birkaç dakika içerisinde telefonda da yapılabiliyor. Nasıl mı? Bunlar arasında en çok ihtiyaç duyulanları sizlerin önünüze getirdik.

İŞTE O PROGRAMLARIN EN KESTİRME YOLLARI

Dijital çizim: Bilgisayarlarda olduğu gibi artık telefonlara özel çizim programları da geliştirilmeye başlandı. 1000’e yakın fırça ve kalem çeşitleriyle karikatürden mimariye, moda çizimlerinden oyuna kadar istenilen her türlü çizimin yapıldığı ücretsiz uygulamalar arasında, MadiBangPaint, Procreator, Learn affinity designer, Adobe illustrator Draw’ı tercih edebilirsiniz.

3D modelleme: Otomotivden, oyuncaklara, protez kol ve bacaklardan her türlü yedek parçaya kadar aklınıza gelebilecek bütün modellemeleri gittiğiniz her yerde telefonunuzdan rahatlıkla yapabileceğiniz uygulamalar da hızla artıyor. Hem yeni başlayanlar, hem de profesyoneller için geliştirilmiş Onshape, DWG FastView, 3D modeling, Builder 3D gibi uygulamalar öne çıkıyor.

PDF’e çevirme: Belgeleri ve resimleri orijinal formatlarında aktarabilmeyi sağlayan bu özel uygulama resmi yerler için de kullanışlı bir program. Bunun için PDF dönüştürücü, PDF converter, JPG to PDF Converter uygulamalarını kullanabilir ve sadece 10 saniye içerisinde işlemi tamamlayabilirsiniz.

Fotoğraf kolajı: Sıradan fotoğrafları bile sanat eserine dönüştüren programlar özellikle reklamcıların ve tasarımcıların olmazsa olmazı... Bilgisayar dışında asla yapılamaz denilen ileri düzeyde fotoğraf düzenlemesi artık mobilde de rahatlıkla yapılabiliyor. Sihirli uygulamaların başında VSCO, Snapseed, Afretlight, fotoğraf birleştirme ve düzenleyici geliyor.

Dosya sıkıştırma: İş dünyasının olmazsa olmaz programlarından biri olmasına rağmen bu basit işlemi yapmayı bilen kişi sayısı oldukça azdır. Herkes bunun için birilerinden yardım ister. Amaç, başkasına göndereceğiniz dosyanın boyutunu düşürerek indirilmesini kolaylaştırmaktır. Bu işlem deponuzda yer de açmayı sağlar. En iyi ücretsiz dosya sıkıştırma programları arasında Panda, WinZip, PDF Compressor geliyor.

Veri aktarma: Yine çok basit bir işlem olmasına rağmen eski telefonunuzdan yenisine veri aktarken ciddi zorluk yaşandığı görülüyor. Phone Clone, InShare, Copy My Data gibi uygulamalarla rehberdeki tüm kişilerinizden fotoğraflarınıza, videolarınızdan diğer tüm dosyalarınıza kadar hemen her şeyi dakikalar içinde yeni telefona taşıyabilirsiniz.

Video Montaj: Özellikle sosyal medya üzerinden iş yapanlar için kritik öneme sahip video düzenleme uygulamaları, aynı zamandan dijital pazarlamanın en gözde kurallarından biri haline geldi. Çektiğiniz videolar ne kadar iyi montajlanırsa kitlesi de o kadar fazla olacaktır. işin sırrı, en iyi videoyu sadece birkaç dakikaya sığdırabilmekte. Bunun için Video Editor, Video Guru, VivaCut gibi uygulamaları kullanabilirsiniz.