Türkiye Ölmeden 5 saat önce yaptığı paylaşım yürek burktu: Her şeye rağmen hayat devam ediyor

Ölmeden 5 saat önce yaptığı paylaşım yürek burktu: Her şeye rağmen hayat devam ediyor

Türkiye

Ölmeden 5 saat önce yaptığı paylaşım yürek burktu: Her şeye rağmen hayat devam ediyor

İzmir’in Buca ilçesinde, yolun karşına geçmeye çalışan Kadir Yula’ya (37) çarpıp kaçarak ölümüne neden olan Y.K. (25) yakalandı. Yula’nın, kazadan yaklaşık 5,5 saat önce sosyal medya hesabından, "Her şeye rağmen hayat devam ediyor" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

12 Şubat 2022, Cumartesi 22:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi Tuınaztepe Kavşağı´nda meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 35 ATF 012 plakalı kiralık otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula’ya çarptı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi Kadir Yula’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yula´nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Y.K.’nin kullandığı kiralık otomobil, gece saatlerinde 203/25’inci Sokak’ta terk edilmiş olarak bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi ilçede saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Bu arada Yula’nın, kazadan 5,5 saat önce sosyal medya hesabından, bir fotoğrafıyla birlikte, "Her şeye rağmen yine bu hayat devam ediyor. Nasıl bir şey anlamadım" yazılı paylaşım yaptığı ortaya çıktı. 


DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
1915 Çanakkale Köprüsü'nün zirvesinden aşağı bakarken mutlu eden detaylar
Banu Şen
Şirin Sever
Türkiye'nin en büyük buz pateni pisti açıldı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Hakan Çelik
COVID sürecinde neler yaşadım?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sokak ortasında boğazından bıçaklandı