Ölmeden önce eşine gönderdiği videoda katilinin ipucunu vermiş!

İstanbul'da eşi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve 3 gün sonra bir arkadaşı tarafından öldürülüp Yalova'da yol kenarında cesedi atıldığı ortaya çıkan Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'nın ölmeden dakikalar önce eşine gönderdiği videoda katilinin ipucunu verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden yine Yemen uyruklu şüpheli Ahmed D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet D'nin çalıştığı iş yeri sahibi olan ve azmettirici olduğunu iddia ettiği patronu Adnan İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde Nabıl Zabıba'nın eşinin polise başvurarak ondan 2 gündür haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. Eşinin telefonundan kendisine son bir video gönderildiğini belirterek kendisinden o saatlerden sonra bir daha haber alamadığını söyledi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede Zabıbı'nın son gönderdiği videodan yol çıkarak katile giden ipucunu buldu. İncelemelerde son olarak bir otomobil galerisinde çalışan yine Yemen uyruklu Ahmed D. ile görüştüğünü tespit etti. Polis, Ahmed D.'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ahmed D. bir çok kez ifade değiştirdikten sonra cinayeti işlediğini kabul etti. Şüpheli cinayeti işyeri sahibi Suudi Arabistan uyruklu Adnan İ.'nin azmettirmesi sonucu yaptığını anlatınca, Adnan İ. de gözaltına alındı.

Polis soruşturmasına göre piyasaya yüklü miktarda borcu olan Ahmed D., yine borçlu olduğu çalıştığı firmada kiralık aracını çalıştıran Nabıl Zabıba ile Gürpınar sahilinde buluştuğu bir süre sonra Ahmed D.'nin Nabıl Zabıba'yı öldürdüğü belirlendi.





ARAÇTA CESET İLE 100 KİLOMETRE YOL KAT ETMİŞ

Polis cinayetle ilgili tüyler ürpertici detaylara da ulaştı. Ahmed D.'nin, Zabıba'yı öldürdükten sonra cesedi araç ile yaklaşık 100 kilometre yol kat edip, Bursa, Yalova yolunda ormanlık alana attığı tespit edildi. Yapılan soruşturmada şüphelinin cesedi otomobilin içinde taşırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

KATİL CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinde gözaltında bulunan Ahmed D., cesedi attığı yeri polis ekiplerine gösterdi. 23 Aralık 2021 tarihinde atıldığı yerden çıkarılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Poliste yapılan sorgularında Ahmed D.'nin azmettirici olarak işaret ettiği patronu Adnan İ. ise suçlamaları kabul etmedi.

Poliste verdiği ifadesinde kimseyi öldürmesi için Ahmed D.'yi azmettirmediğini söylediği öğrenildi. Yetkililer olayın ikili arasında alacak verecek yüzünden meydana geldiğini söylerken, şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmed D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azmettiricim dediği patronu Adnan İ. ise serbest bırakıldı.



