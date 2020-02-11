Ölmeden önceki yardım çığlıklarını duymazdan geldiler

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Ottowa Hapishanesi'nde, kan zehirlenmesi ve zatürre geçiren Terral Ellis Jr isimli adamın yardım çığlıkları, güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. 2015'de yaşanan olayda, Ellis'in 'imdat' çığlıkları attığı videoda, gardiyanların sese kulak vermediği, adamın "Nefes alamıyorum" diye bağırmasına gardiyanlardan birinin "Nefes alamıyorsan nasıl konuşuyorsun?" diye karşılık verdiği açıkça duyuluyor. Öte yandan hasta adamın, olayın yaşanmasından 2 hafta önce kendine geldiği, ölmeden önce "Ben burada ölürsem 2 yaşındaki kızıma ne diyeceksiniz?" diye sorduğu belirtiliyor. Mahkeme kayıtlarına göre sağlık durumu günler içinde kötüleşmesinin ardından Ellis, yaşadığı baş dönmeleri, kasılmalar, aşırı terleme ve vücut ağrısı hakkında yetkilileri bilgilendirmişti. Mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre Ellis'in sağlık durumu acil müdahaleyi gerektiriyordu, yürüme yetisini dahi kaybetmişti. Aynı hapishanede kalan mahkumlardan biri, verdiği ifadede, bir gardiyanın Ellis'e idrar örneğini koyması için plastik kap verdiğini daha sonra ise idrarı adamın yüzüne boşalttığını kaydetti.

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