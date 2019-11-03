Ölmek üzere olan koala son anda kurtuldu
Avustralya’da çıkan yangında, çok sayıda koala hayatını kaybetti. Susuzluktan ölmek üzere olan bir koala tedavi altına alındı
Avustralya’da çıkan yangınlarda 4 bin 900 dönümlük orman yok oldu.
Yaşam alanı bu ormanlar olan koalalardan en az 350’si yangında öldü.
Alevler yukarıya ulaşamazsa kurtulabiliyorlar
Susuzluktan ölmek üzereyken kurtarılan bu koala, tedaviye alındı.
Koalalar, yangınlarda panikle ağaçların tepesine tırmanıyor.
Alevler yukarıya ulaşmazsa kurtulabiliyorlar.