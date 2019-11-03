Ölmek üzere olan koala son anda kurtuldu

Avustralya’da çıkan yangında, çok sayıda koala hayatını kaybetti. Susuzluktan ölmek üzere olan bir koala tedavi altına alındı

03 Kasım 2019, Pazar 09:40 Son Güncelleme:
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Ölmek üzere olan koala son anda kurtuldu

Avustralya’da çıkan yangınlarda 4 bin 900 dönümlük orman yok oldu. 

Yaşam alanı bu ormanlar olan koalalardan en az 350’si yangında öldü. 

Alevler yukarıya ulaşamazsa kurtulabiliyorlar

Susuzluktan ölmek üzereyken kurtarılan bu koala, tedaviye alındı. 

Koalalar, yangınlarda panikle ağaçların tepesine tırmanıyor. 

Alevler yukarıya ulaşmazsa kurtulabiliyorlar.


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