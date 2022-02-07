Son zamanların en popüler bitkilerinden birisi olan bambu bitkisi, bakımı doğru yapılmazsa çabuk solabiliyor. Peki, ölmekte olan bambu bitkisi nasıl kurtarılır?

BAMBU BİTKİSİ NASIL KURTARILIR?

Bitkinizin birkaç sarı yaprağı varsa, onları bir makasla kesebilirsiniz. Bu, özellikle bitkiniz çok fazla sudan veya doğrudan ışıktan muzdaripse gereklidir. Yeni yaprakların büyüyebilmesi için onları çıkarmak daha iyidir. Ancak, şanslı bambunun sapı ölüyorsa, o zaman tek bir başvurunuz var ve o da yeşil filizleri ve kökü kesmek.

Bir bitki sararmaya başladığında kontrol edilecek ilk şey kök sistemidir. Köklerini inceleyerek sağlığını hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı köklerin rengi kırmızımsı veya turuncudur. Hastalıklı kökler kahverengi, siyah veya gridir ve saptan çıktıkları yerden kesilerek çıkarılmaları gerekir.

Yeşilin hala göründüğü çizgi boyunca sarı kısmı kesin. Sap kesildiğinde, genellikle boy/uzunluk olarak büyümeyi durdurur, ancak dikey olarak büyüyecek yeni filizler geliştirir.

Çürümeyi ve hastalığı önlemek için sapın kesilen kısmını mum ile kapatın.

Sapı suya veya toprağa koyun ve bakımını yapın. Sap sararmaya devam ederse ve yeni filizler oluşmazsa, bitki kurtarılamaz.



