Ölmez ot ile cildinizi kışa hazırlayın

‘Ölmez otu’nun sırrı L’OCCITANE Laboratuvarları’nda çözüldü. Markanın efsanevi cilt bakım serisi Divine’in formülünde bulunan özel konsantre içerik, aynı çiçeğin kendi doğal formülü gibi zamanı durduruyor ve kış aylarının zorlu hava koşullarına karşı cildi koruyor. Düzenli kullanıldığında cildin yapısını olumlu yönde değiştiren, canlılık ve enerji kazandıran doğal formül, içerdiği E vitamini ile iki kat güçlü antioksidan* etki yaparak yaşlanmanın karşısındaki en büyük güç haline geliyor.Güzellik guru’larının, “Cildinizin içinden dışına ilahi bir dokunuş” olarak tanımladığı Divine serisi kış sezonunu iki yeni temizleyici ürün ve yedi yeni bakım ürünü ile karşılıyor.Yeni Divine Cleansing Balm (Temizleyici Balm) ikili temizlemenin faydalarını da deneyimletiyor. Kremsi yapıdaki ürün, ciltte eriyerek yağ kıvamını alıyor, temizlerken nem kazandırıyor. Geride pürüzsüz bir cilt dokusu bırakan ürünün perakende fiyatı; 175 TL.İkinci ürün ise Cleansing Cream in Foam (Temizleyici Köpük). Suyla birleştiğinde köpük kıvamını alan krem Cleansing Balm’dan hemen sonra kullanılıyor.Parmaklarınızla yüzünüz arasında kadifemsi bir yastık gibi konumlanan ve keyifli bir temizlik deneyimi yaşatan ürün, diğer yandan cilde Ölmez Otu’nun sonsuzluk aşısını vermeye devam ediyor. Perakende fiyatı; 161 TL.Yenilenen formülüyle Immortale(Ölmez Otu Gençlik Yağı) 10 daha fazlaiçeriyor. Yoğun konsantre formülüyle minik şişe, cildi her an yenileyen besleyici içeriklerle dopdolu. Eriyerek cilde nüfuz eden yağ, yaşlanma karşıtı ürünlerin etkisini de artırıyor. Kış mevsiminin etkilerine karşı cildi dirençli hale getiren ürünün perakende satış fiyatı;Serin, jel dokusu ile yenilenen, Korsika Adası’ndaki makilere nüfuz eden sabah çiyi gibi cilde nüfuz ediyor. Yoğunlaştırılmış formülü ile cildi pürüzsüzleştiriyor ve cildin daha sıkı ve dolgun hissetmesini sağlıyor. Perakende satış fiyatıolan serum diğer Divine serisi ürünleriyle (Krem ve Youth Oil) birlikte mükemmel bir uyum içerisinde çalışarak etkilerini arttırıyor...