Babalar Günü’nde ölmüş babalarına özlemlerini dile getirmek isteyenler, Instagram, Facebook, Whatsapp’ta paylaşmak üzere hayatını kaybeden babalar için hazırlanan Babalar Günü mesajlarını arıyor. Yokluğu her an hissedilse bile özellikle bu özel günde daha çok özlenen ölmüş babalar için en özel Babalar Günü mesajlarını bir araya getirdik…

ÖLMÜŞ BABALAR İÇİN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Tek vazgeçilmezimsin canım babam, seni çok özledim

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Mekanın cennet olsun. Babalar günün kutlu olsun

Bu sene de babalar gününü cennette kutluyorsun. Seni çok ama çok özledim. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Şehidin anası çekmesin acı derdi varsa bulunmalı. İlacı şehidin anası olur baş tacı şehit anasına evlat olmalı.

Bak baba bugün babalar günü yani senin günün ben yine senin yanındayım, hemen başucundayım. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Hep söylerdin babam okşayıp saçını seni sevmeye doymadan, senin mutluluğunu görmeden, göçüp gidersem bu dünyadan, dua et, mezarımın başucuna gel yeter derdin canım. Babam ben her gün geliyorum senin yanına babam

Babanın ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü babasız yaşamaktır

Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım.

Benim artık babalar günüm yok, benim artık elimden tutacak, gülen gözleriyle gözlerime bakacak, yavrum deyip boynuma sarılacak bir babam yok. Seni çok özledim Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç?

Hiçbir dil senin özlemini anlatacak kadar güçlü değil. Hiçbir yürek bu acıyı kaldırabilecek kadar güçlü değil. Babalar gününü sensiz kutluyoruz bir kez daha baba.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin.

Ölümün bu kadar mı zor derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun! Canım Babam.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim Babalar günün kutlu olsun!

Küçük işler peşinde harcadın altmış üç yılını. Mum sattın, kürek çektin, kul oldun sonunda bir kapıya çıkarı olduğu halde işinin kaplarını doldurmadın vaktinde sessiz sedasız göçtün aramızdan

Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir. Aynı senin gibi babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Babacığım cenazene yetişemedim, o güzel gözlerine son defa bakamadım. Babam bana hakkını helal et. Allah’ım günahlarını affetsin, mekânın cennet olsun.

Babamın öldüğünde aylardan hazirandı, o elli dördündeydi, ben yedi. Bir ışık söndüğünde yol yandı. O kedi bunları nasıl da bildi.

Baba yanında olmasa da kendini güvende hissettiğin bir sığınakmış, Baban olmayınca insan hayattan korkarmış. Canım Babam nur içinde yat. Babalar günün kutlu olsun.

Sen bu alemden göçüp Yüce Mevla’mın en güzel yeri cennete olduğunu biliyorum. Sen bizleri sensizlik cehenneminde bıraktın. Sensiz hayat çok zor be babam. Babalar günün kutlu olsun

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.

Allah’ım biz evlatları olarak Babamdan razıydık. Sende ondan razı ol. Onu cennetinde ağırla Ya Rabbim. Canım babam nur içinde yat. Babalar günün kutlu olsun.

Neşemiz evimizin sevinciydin. Bir Babalar gününe daha hüzünle girdik. Senden ayrılalı o kadar yıl oldu. Babalar günü bu da sana kutlu olsun canım Babam.

Allah’ım sen babama kabir azabı çektirme, şu mübarek gün ve geceler hürmetine ona cennet bahçesinden bir yer nasip eyle. Amin.

INSTAGRAM, FACEBOOK, WHATSAPP’TA PAYLAŞMAK İÇİN HAYATINI KAYBEDEN BABALARA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Sen bedenen aramızdan göçtün gittin ama ruhun hep kalbimde olacak güzel babam. Seni ölene kadar unutmayacağım. Mekanın cennet olsun. Babalar günün kutlu olsun!

Hiçbir dil senin özlemini anlatacak kadar güçlü değil. Hiçbir yürek bu acıyı kaldırabilecek kadar güçlü değil. Babalar gününü sensiz kutluyoruz bir kez daha baba.

Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.

Evimizin güneşi bir tanesi yokluğun o kadar zor ki bunu her gecen gün daha çok anlıyoruz. Yine Babalar günü ve yine üzün. Babalar günün kutlu olsun. Canım Babam,

Bu gün birkez daha yetimliğime ağladım canim babam. Yokluğun kor gibi yaktı içimi. Sahipsizliğim indi sanki tokat gibi yüzüme sensizlik yetimlik ne zormuş babam.

Ben hep senin yanında mutluydum baba, bak yine senin kabrinin başında buluyorum huzuru, seninle konuştukça içim rahatlıyor.

Şöyle böyle hatırlıyorum, beni ölüme uğurlayan bir düğün günü. Babamı hatırlıyorum. Babamın ölümünü. Kırbacıyla birlikte bir çam ağacına gömülü… Annemse odasında babamın, hasta yatağında, kımıldamadan yatıyor.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Babalar günün kutlu olsun.

Zaman geçtikçe ne kadar şanslı bir insan olduğumu senin gibi bir baba tarafından büyütülmenin ne kadar güzel ve eğlenceli olduğunu anlıyorum. İhtiyacım olan her şeyi tüm sevgiyi verdiğin için teşekkür ederim. Babalar Günü’n kutlu olsun

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.

Belki bazılarına göre babalar annelere göre daha soğuk görünürler ama babaların yüreği merhametli, sıcacık insanlardır onlar. Tüm ölmüş babalara Yüce Mevlam mağfiret etsin.

Kanından kan verdin, var ettin beni, aldın kollarına kucağına, sarıldın baba rızık temin ettin zorlukla yıllarca bana, alın teri döktün gurbetlerde yoruldun baba. Mekanın cennet olsun. Babalar günün kutlu olsun babacım

Benim yaşamımdaki örneğim, benim sıkıştığımda kurtarıcım canım babam nur içinde yat. Seni çok özledim Babam. Babalar günün kutlu olsun.

Gözümün nuru canım babam babalar günün kutlu olsun.

Seni çok özledim babam diye haykırmak istedim ama yapamadım, özlemimi gözyaşlarımla gizledim canım babam.

Ben şunu biliyorum ki sen bizim söylediklerimiz duyuyorsun, sana dünyada doyamadım babam. Bu güzel gününde aramızdan ayrılsan da Babalar günün kutlu olsun canım babam.