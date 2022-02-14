Eşi, sevgilisi vefat eden ancak aşkını kalbinde bir ömür boyu taşıyan pek çok kişi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hem özlemini hem de aşkını dile getirmek için mesaj seçeneklerini arıyor. Aldığı çiçekleri sevdiğinin mezarının başucuna koyanlar bugün ölmüş sevgiliye gönderilen Sevgililer Günü mesajları ile duygularını dile getiriyor…

ÖLMÜŞ SEVGİLİYE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI!

Geride kalan ölmekten beter olur yaşama sevinci kalmaz gideceği bir yer olmaz sabah uyanmaya bir nedeni olmaz nefes almak yaşamaksa yaşar ama başka bir ismi var onların yaşayan ölüler.

Özlediğim ne sensin ne de bir başkası. Özlediğim gerçekten hissetmeden bana “seni seviyorum” demeyecek biri.

Bak kaç sene oldu sen aramızdan ayrılalı ama yaram hala kabuk bağlamadı. Sen ölünce hayatımda kocaman bir boşluk açıldı ve o boşluk bir daha dolmadı. Seni çok özledim.

Seni özlediğim kadar kimseyi özlemedim bu dünyada ve seni beslediğim kadar kimseyi beslemedim bu kadar hasret dolu. Canım sevgilim seni çok özledim.

Hani insan ağlamak ister, gözlerinden yaş gelmez. Hani gülmek ister, yürekten gülemez. Hani birini beklersin ama o hiç gelmez. İste o zaman ölmek istersin de ecel gelmez.

Yastığa sarılıp hıçkıra hıçkıra sen diye ağladığım gecelerin günahı cennet kokulu boynuna.

Seni seviyorum demeyi özledim, kahırlanıp içimi dökmeyi, küsüp küsüp barışmamızı özledim seni kıskandığım günleri, hayallerimin sultanını özledim.

Her şeye alıştım, sadece senin yokluğuna alışamadım sevdiğim eşim.

Seni özlüyorum, senli günlerimizi özlüyorum. Senin olduğun zamanların mutluluğunu özlüyorum. Ne olur rüyalarıma gel, gel de birazcık sana olan özlemim dinsin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Geceler çığlığımı duymuyor yorgun düşüyorum sabaha gözlerim gözlerini arıyor, esir oluyorum hasretine yine çaresiz, uykusuz, mutsuzum en önemlisi bir tanem sensizim.

Evet, şimdi daha iyi anlıyorum. Senin gidişin bana; acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermedi.

Günler sensiz geçmek bilmiyor, her gün sanki yeni bir işkence ile geliyor. Seni çok özledim canım karıcığım mekânın cennet olsun.

Zamanla alışırsın, ölenle ölünmüyor yaşamaya devam etmek zorundasın dediler. Ama ne zamanla senin yokluğuna alışabildim. Ne de sensiz yaşamaya kaldığım yerden devam edebildim. Senin olmadığın bir hayatta nasıl neşeli yaşanır ki.

Çok özlediğim halde sarılamadığım insanlar var canımdan çok sevdiğim canım eşim gibi.

Üç ömre bedel günler su gibi geçti senin ölümünden sonra. Bildim ki ölümden öte gerçek olamazmış. Özlemin çok ağır…

Güneşin her doğuşunda, ben biraz daha batıyorum. Bu hayatı anlamsız, sensiz yaşıyorum, sensizliğe alışamadan, anlamsızca yaşıyorum.

Sensiz günler gelip geçiyor, mevsimler değişiyor, yıllar su gibi akıp gidiyor ama sana olan özlemim geçmiyor, hala günlerimde seni arıyor, hep gözlerim uzaklara dalıyor seni anıyorum.

Deniz sesimi duyar mı dağlar dinler mi anlatsam seni? Hüzünlüyüm desem çare olur mu gökyüzü salar mı bulutları peşine, ilgilenir mi rüzgâr yardım eder mi seni bulmama.

Güneşin başka iklimleri aydınlatmaya, başka gönülleri ısıtmaya gittiği şu saatlerde, kâğıdı kalemi elime alıp, seninle dertleşmek, yalnızca sana yazmak ve yalnızca seni yazmak geçiyor içimden.

Ne zaman bir cenaze görsem ne zaman ölüm lafını duysam hemen seni hatırlıyorum, yüreğim yanıyor, kalbim sızlıyor seni özlüyorum Bitanem. Sensiz geçen sevgililer günün kutlu olsun.

Allah biliyor sen de bil çok özledim. 14 Şubat Sevgililer Günün Kutlu Olsun.

Sensizlik çok zormuş ve canım eşim senin yokluğun bu dünyadaki her şeye bedelmiş. Yokluğun kor gibi içimi yakıyor, sensiz geçen zamanın hiç tadı olmuyor.

Yüzünü öyle özledim ki; seninleyken gözlerimi kırptığım için bile pişmanım.

Seninle birlikte yaptığımız her şey, seninle birlikte gezdiğimiz her yer bana seni hatırlatıyor. Uzaklara bakıyorum gözlerimin önüne sen geliyorsun. Seni çok özlüyorum.

Sen bir kere öldün ben her gün ölüyorum. Sevgililer Günün Kutlu Olsun.

Kim derdi ki bir gün bizi bırakıp gideceksin, ardından böyle çaresiz, böyle yalnız kalacağız. Seni çok özledim.

Nefes almak gibi sana ihtiyacım var. Sensizlik çok zor. Sevgililer Günün Kutlu Olsun.

Şimdi sensizliğin uçurumlarındayım. Girdaplarındayım yalnızlığımın. Yokluğun kaygı. Özlemlerindeyim. Yüreğimin seninle olduğu her yerdeyim.

Balıkların sevgisini bilir misin birbirlerine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler bende şimdi sana dokunamıyorum çünkü sen hep yüreğimdesin.

İnsan sevdiğinin kıymetini öldüğü zaman çok daha iyi anlıyor. Sen hayatta iken seni bu kadar çok özlemiyordum. Şimdi sen yoksun ben seni çok özlüyorum.

VEFAT EDEN EŞE, SEVGİLİYE DUYGUSAL VE HÜZÜNLÜ 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI

Belki o şu an bu şiirimi dinlemiyor ama ben ona bir kez daha demek istiyorum. Seni seviyorum!

Unutulmuyor, yerin dolmuyor sevgilim. Sevgililer Günün Kutlu Olsun.

Bazen sana sımsıkı sarılmak, senin kokunu ciğerlerime kadar çekmek istiyorum ama sen yoksun. Sonra gözlerim uzaklara dalıyor seni düşünüyorum gözlerimden yaşlar süzüle süzüle.

Sen öldün, ben bittim. Öyle lafın gelişi de değil, önce kalbim, sonra ciğerlerim, midem, beynim… Hepsi senden sonra bitti, ben bittim.

Belki zaman geçer dedim, sensizliğe zamanla alışırım dedim ama olmadı yapamadım. Ben sensizliğe hiç alışamadım.

Sensizliğin kaçıncı günündeyim, kaçıncı gecesindeyim bilmiyorum ama bildiğim tek şey var sensizlik çok zor sevdiğim, seni çok özlüyorum.

Yokluğunun ilk yılı oldu ama senin yokluğunun acısı bende ilk günkü gibi taze. Bir yıl boyunca seni düşündüm, senli günlerimi düşündüm. Ben hep seni özledim.

Bir nefeslik can kalsaydı sana üflerdim canımdan. Sevgililer Günün Kutlu Olsun canım eşim.

Hayatın son demine yaklaşırken artık günlerim normal günlerden, gecelerim normal gecelerden daha uzun. Bu uzun gecelerde sığınacak bir liman gibi kucak arıyorum ama sen yoksun eşim.

Her duyduğumda içimde dal dal sevginin çiçeklerini açtıran sesini özledim, her şeyden önemlisi dostluğun en güzelini yaşatan seni özledim.

Mutluluk adına bu hayatın bana verdiği her şey, meğer sende saklıymış. Yaşadığım her şey seninle güzelmiş. Mekânın cennet sevgililer günün kutlu olsun.

Mutluluğa dair ne varsa bu hayatta hepsi sende saklıymış. Yaptığımız her şey seninle güzelmiş. Sevgililer Günün Kutlu Olsun.

Bu dünyanın tadı da tuzu da senmişsin be gülüm, şimdi hiçbir şeyin tadı tuzu yok.

Ben senden sonra her gün yorgunum, durgunum ve seni özlediğim her an bu hayata kırgınım.

Şimdi sen yanımda olsan hiçbir şey söylemeden saatlerce boynuna sarılırdım.

Hasretinle yana yana kül oldu bende yürek. Tükendi bende özlemine kalmadı dayanacak güç. Seni özledim yine bu gece.

Sıkıntı çekecek kadar gücüm acı çekecek kadar sabrım kalmasa da Seni sevecek kadar kalbim her zaman vardır. Hani dağlarda dört mevsim erimeyen kar olur ya; yokluğunda yüreğimden eksilmeyensin sevgi.

Ne olur bu gece rüyalarıma gel ve beni sımsıkı sar. Seni çok özledim.

Sabahları seviyorum, insanları seviyorum, filmleri, şarkıları, kitapları, sıcak ekmeği, kalabalık sofraları, çikolatayı, minicik bebekleri, rüzgârda yaprak olmayı, geceleri yıldız olmayı, yaz gecesinde yağmur olmayı sevdim. Ve en çok da seni sevdim, Hep yokluğunda.







