Oltu Çayı'nın debisi 5 kat arttı

Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın debisi sağanak yağmur ve eriyen kar suları nedeniyle 5 kat arttı.

04 Mayıs 2019, Cumartesi 11:02
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Oltu Çayı'nın debisi 5 kat arttı

İlkbahar yağmurları ve karların erimesi nedeniyle Oltu Çayı'nın debisi yükseldi. İlçeden geçen çayın debisinin yükselmesi vatandaşları korkuttu.

Son günlerde yağan yağmur ve kar sularının erimesiyle su debisinin 5 kat arttığını söyleyen ilçe sakinlerinden Bayram Arpa, "Korkulu günlerimiz başladı. Oltu Çayı coştu. Yaklaşık beş metre yükseklikte giden çamurlu su, büyük tehlike arzetmektedir. Yaklaşık bir aydır Oltu Çayı böyle akıyor. İnşallah gereken önlemler alınır da kimseye bir şey olmaz" dedi.

DHA


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