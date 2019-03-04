Oltu taşına sertifika geliyor! Olmayana ceza var

Erzurum’un Oltu ilçesinde yeraltından çıkarıldıktan sonra başta tespih olmak üzere çeşitli süs ve takı eşyası olarak üretilen kara elmasın sertifikalı olarak satılması için çalışma başlatıldı. Son yıllarda ithal edilen Rus taşının Oltu taşına büyük darbe vurduğunu belirten Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, esnafın da talebiyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Bazı iş yerlerinde Oltu taşı yerine Rus taşı satıldığını bunun Erzurum’a zarar verdiğine dikkat çeken Cemal Almaz, "Bu durum Oltu taşının haklı şöhretine gölge düşürüyordu. Biz istedik ki Oltu taşı satıcılarını sertifika verelim. Sertifikası olmayan satış yapamasın" dedi.

'OLTU TAŞININ DEĞERİNİ KORUMAK İSTİYORUZ'

Esnafın, konunun uzmanı hocalar tarafından eğitime alınacağını belirten Cemal Almaz, eğitim sonrası sertifika verileceğini bildirdi. Esnafın artık iş yerinde yapacağı satışlarda Oltu taşını sertifikalı yapacağını vurgulayan Cemal Almaz, "İsteyen Rus taşı ürün de satacak ama bunun Rus taşı olduğunu bildirmek zorunda. Biz burada gerçek Oltu taşının değerini korumak istiyoruz. Sertifika süreci başladıktan sonra esnafa yönelik denetimlerimiz de olacak. Denetimden başarıyla geçene teşekkür edeceğiz, sertifikalı taş satmayan iş yerlerine de cezai müeyyidemiz olacak" diye konuştu.

Oltu taşında sertifika projesine destek veren Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu’nun Dr. Öğretim Üyesi Volkan Çil, esnafın da destek verdiği eğitimlerde Oltu taşıyla ilgili her türlü bilginin verileceğini söyledi.

İNTERNETTE DE SATILIYOR

Oltu taşında sertifika projesine destek veren işletmecilerden Tahsin Çelik, internetten yapılan satışların da sıkı kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Oltu ile Rus taşını birbirinden ayırmanın çok zor olduğunu belirten Çelik, sertifikanın yanı sıra denetleme ve cezai işlem uygulanması gerektiğini bildirdi.

İnternet üzerinden satışa dikkat çeken Tahsin Çelik, "İnternet sitelerinden Oltu taşı tespih satılıyor. Ayrıca son zamanlarda kahvelerde de tespih satılıyor. Müşteri bize geldiğinde 'Bunu Erzurum’dan aldım' diyor. Bu tür satışların da önlenmesi lazım" dedi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)