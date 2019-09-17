Oltu’yu dolu vurdu

Erzurum Oltu’da, dolu etkili olurken, ilçe sakinleri, yağıştan korunmak için çatı altlarına sığındı. Çamlıbel Mahallesi’nde orman yolları ise bembeyaz oldu

17 Eylül 2019, Salı 22:00
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Oltu’yu dolu vurdu

Oltu’da, saat 15.30 sıralarına etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Doludan korunmak isteyenler, yağış bitene kadar çatı altlarında bekledi.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Dolu nedeniyle ilçe merkezinde, trafikte aksama meydana geldi.

Çamlıbel Mahallesi’nde ise orman yolları, bembeyaz oldu.

Ormanda çalışan işçiler, brandanın altına girerek, doludan korunmaya çalıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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