Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’ndeki dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmayı bekliyor. Ailenin yakın arkadaşı Serpil Alkan da avukatıyla beraber Adli Tıp Kurumu'nda cenazeleri teslim almak için uğraş veriyor.

Dilekçe bekleniyor

Bugün de Avukat Aydın Egemen ile beraber Adli Tıp Kurumu'na gelen Serpil Alkan, 4 kardeşin Mersin'de bulunan üvey kardeşlerinden biriyle telefonda görüştü. Cenazelerin alınması için yapılan görüşmenin detaylarını anlatan Serpil Alkan, üvey kardeşlerin cenazelerin alınması için kendisine onay verdiğini söyledi.

"Biz alamayacağız"

Mersin'den üvey kardeşler tarafından yazılmış dilekçe beklediklerini ifade eden Alkan şöyle konuştu:

"Şimdi kardeşlerinden bu savcılıkta bulunan kağıdı bekliyoruz. Telefonla da görüştüm. En azından ulaşabildik yoksa bunların cenazeleri ortada kalacaktı ve kimsesizler mezarlığına gidecekti. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Nebile Hanım onay verdi. 'Zaten bizde kimse istemiyor, bebeğim var, yatalak amcam var' dedi. 'Biz alamayacağız. Televizyonlarda gördüm, ben de iki gündür uyuyamıyorum, üzülüyorum. Ben de görmek isterdim ama onlar bizimle görüşmek istemediler' dedi. Benden kardeşlerinin resimlerini istedi. Şimdi Mersin'den kağıt bekliyoruz."

#olayıngeçmişi

İstanbul Fatih'te 6 Kasım gecesi bir dairede "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not bulundu. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.





Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt 54 yaşındaki Oya, 60 yaşındaki Kamuran ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.





İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fahri Mutlu, "Henüz toksikolojik incelemeler tamamlanmamıştır. Kimyasal çalışmalar ise devam ediyor. Kesin olmamakla birlikte siyanür bulgusuna rastlanmıştır" ifadelerini kullandı.





Öte yandan cenazeleri sahiplenen olmadı. Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin yakın dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, cenaze defin ruhsatı için başvuruda bulundu.



