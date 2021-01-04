Türkiye Ölü bulunan Ukraynalı kadın bu filmden etkilenip intihar etmiş olabilir

Ölü bulunan Ukraynalı kadın bu filmden etkilenip intihar etmiş olabilir

Türkiye

Ölü bulunan Ukraynalı kadın bu filmden etkilenip intihar etmiş olabilir

Muğla'da evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde cansız bedeni bulunan Ukraynalı Kristina Novytska'nın, 'Ölümle Yaşam Arasında' isimli filmden etkilenip intihar ettiği üzerinde duruluyor.

04 Ocak 2021, Pazartesi 14:51 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş, ağzı bez parçaları ile tıkanmış halde cansız bedeni bulunan, eve giriş kapısının arkadan kilitli olması nedeniyle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ukraynalı Kristina Novytska'nın ölümünde yeni bir detay ortaya çıktı.

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Filmden etkilenmiş olabilir

Novytska'nın izlediği 2003 yapımı 'Ölümle Yaşam Arasında' isimli filmden etkilenip, aynı yöntemle intihar ettiği üzerinde duruluyor. Filmdeki gibi ağzına koli bandı yapıştırmak yerine bez parçaları tıkadığı belirlenen Novytska'nın evinde ip haline getirdiği poşetler de bulundu. Genç kadının, daha önce poşetten yaptığı ip ile intihar etmeyi denemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Cenazesi Ukrayna'ya götürüldü 

Öte yandan Kristina Novytska'nın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından dün gece annesi Helina Novytska tarafından alınıp, memleketi Ukrayna'ya götürüldü. Genç kadına, ülkesinde de otopsi yapılacağı öğrenildi.

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